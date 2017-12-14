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00:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локо» по-прежнему безупречен: обзор 8-го тура Еврокубка

«Зенит» рискует не попасть в топ-16, УНИКС упустил шанс на первое место, «Локо» снова победил.

«Зенит» — «АСВЕЛ» — 89:92

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В группе D, где выступает питерский «Зенит», всё непросто. Поражение сине-бело-голубых в Италии от «Тренто» сильно запутало турнирную ситуацию, и на выход в топ-16 активно претендуют сразу пять команд. Выйдут в итоге четыре, и «Зенит» матчем с «АСВЕЛом» осложнил свой выход в следующий раунд.

Команда из Санкт-Петербурга вела в счёте на протяжении практически всего матча, выиграв — пусть и с небольшим преимуществом — каждую четверть, однако проиграла «-9» в последней и отдала встречу в концовке. Сергей Карасёв провёл самый результативный для себя матч в сезоне Еврокубка и набрал 27 очков, но очков других лидеров явно не хватило — никто, кроме Сергея, не набрал больше 12.

Теперь у команды Василия Карасёва равное количество поражений и побед, команда начинает балансировать на грани попадания и непопадания в топ-16.

УНИКС — «Дарушафака» — 75:79

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Неожиданное поражение «Дарушафаки» неделю назад в матче с «Цедевитой» позволяло УНИКСу, при определённом стечении обстоятельств, надеяться на первое место в группе. Для этого нужно было обыграть команду Дэвида Блатта с 10-очковой разнице или более. Но сделать это не удалось, хотя казанцы и выиграли первую четверть со счётом 26:16. В дальнейшем они планомерно отдавали инициативу сопернику и 1:15 до конца уже проигрывали «-7». К чести УНИКСа, команда вовремя поняла, что победа уплывает из рук и вернулась в игру, но Колом за 20 секунд до сирены не смог сравнять счёт броском из-за дуги, а «Дарушафака» с линии была точна в одной попытке из двух. Этого оказалось достаточно, чтобы выиграть.

Впрочем, для казанцев ничего страшного не произошло. Они уже обеспечили себе место в топ-16, а с какого места команда выйдет, во многом решится в их очном противостоянии с хорватской «Цедевитой». На выезде команда Прифтиса проиграла 20, но обычная победа поставит УНИКС выше «Цедевиты» и позволит не обращать внимание на разницу забитых и пропущенных очков.

«Локомотив-Кубань» — «Летувос Ритас» — 80:68

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«Ритас» — единственная команда, которая в этом сезоне Еврокубка смогла затащить «Локо» в овертайм, причём играли литовцы без своего лидера Криса Крамера, который прямо сейчас входит в пятёрку лучших игроков турнира. К тому же, литовский гранд возглавляет список самых результативных атак Еврокубка.

Но «Локо» несколько дней назад пропустил всего 50 очков на выезде, установил рекорд сезона в Единой лиге и даже «Ритасу» в первой половине позволил набрать всего 25. Конечно, так не могло продолжаться весь матч, и за одну третью четверть гости набрали больше, чем за предыдущие полматча. Хотя в третьей четверти и начале четвёртой хозяева едва не растеряли все свои два десятка очков преимущества, они всё же смогли спокойно и без нервов довести матч до победы.

По традиции, никто в команде Саши Обрадовича особо не выделялся и не выбивался из общей статистики. Чуть лучше других отыграли Марди Коллинс, которому всего одного подбора не хватило до дабл-дабла, и Райан Брокхофф, недосчитавшийся до той же вершины двух собранных отскоков.

Теперь «Локомотив» с вероятностью 146% выходит из группы с первого места. Красноарцам ещё предстоит провести два матча — на выезде с «Бильбао» и дома с «Партизаном» — но турнирного значения они уже иметь не будут. Отличный шанс дать поиграть тем, кто обычно не пользуется доверием тренерского штаба.

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