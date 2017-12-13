Баскетболистки УГМК одержали четвертую победу подряд в Евролииге

Встреча группы В, состоявшаяся в среду в Кракове, завершилась со счетом 74:49 (15:9, 21:15, 16:5, 22:20) в пользу гостей, в составе которых 17 очков набрала Бриттни Грайнер. У хозяек самой результативной стала Тамара Радочай (15 очков).