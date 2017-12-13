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22:26 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки УГМК одержали четвертую победу подряд в Евролииге

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт. Екатеринбургский УГМК выиграл четвертый матч подряд в женской баскетбольной Евролиге, взяв верх над польской «Вислой».

Встреча группы В, состоявшаяся в среду в Кракове, завершилась со счетом 74:49 (15:9, 21:15, 16:5, 22:20) в пользу гостей, в составе которых 17 очков набрала Бриттни Грайнер. У хозяек самой результативной стала Тамара Радочай (15 очков).

УГМК, одержавший 6 побед в 8 матчах Евролиги, 20 декабря примет испанскую «Авениду».

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