УНИКС проиграл турецкой «Дарюшшафаке» в матче Кубка Европы

Встреча группы A, прошедшая в среду в Казани, закончилась со счетом 79:75 (16:26, 16:12, 24:19, 23:18) в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе победителей стал Скотти Уибекин, набравший 19 очков. У УНИКСа 18 очков на счету Стефана Ласме.