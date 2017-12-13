Мы расставили их в алфавитном порядке.
УНИКС проиграл турецкой «Дарюшшафаке» в матче Кубка Европы
КАЗАНЬ, 13 дек —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
КАЗАНЬ, 13 дек —
Встреча группы A, прошедшая в среду в Казани, закончилась со счетом 79:75 (16:26, 16:12, 24:19, 23:18) в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе победителей стал Скотти Уибекин, набравший 19 очков. У УНИКСа 18 очков на счету Стефана Ласме.
Для казанцев это поражение стало третьим в восьми играх группового этапа. Следующий матч в Кубке Европы УНИКС проведет 20 декабря дома с хорватской «Цедевитой».