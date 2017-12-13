УНИКС проиграл турецкой «Дарюшшафаке» в матче Кубка Европы

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Шукшина возвращается на «Первый канал» с новым шоу
В Великобритании девочке поместили сердце в грудную клетку
Фильм, снятый за $4,5 млн, собрал в прокате в 56 раз больше
Главу налоговой инспекции уволили за неуплату налогов
В антинаркотическом союзе заявили о госпитализации Даны Борисовой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Хоффенхайм0
Штутгарт0
Хоккей. Европа
3-й период
Канада4
Южная Корея2
Хоккей. Европа
2-й период
Чехия0
Финляндия2
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
Кельн
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:30
Байер
Вердер
Футбол. Зарубежный
22:45
Суонси
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
22:45
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:00
Ливерпуль
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
Хоккей. НХЛ
14.12
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
14.12
Нью-Йорк Айлендерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
14.12
Детройт Ред Уингз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
14.12
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
Все события
Собчак о передаче на Первом канале: «Я побывала в аду»
Невзоров: Пусть РФ еще раз прилюдно унизят в Корее
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
Названы главные кандидаты на вылет из КХЛ
СМИ: Роналду намерен покинуть «Реал» из-за слов Переса о Неймаре
Ника Белоцерковская разводится с мужем
Звезда шоу «Орел и решка» выходит замуж
В Великобритании девочке поместили сердце в грудную клетку
Австралиец завещал свое тело полигону с разлагающимися непогребенными трупами
Глава антинаркотического союза сообщил о состоянии Даны Борисовой
Пенсии поднимут на 30% ряду россиян
Фоторепортажи
12Гвардиола обыграл Моуринью в манчестерском дерби
16В Москве открылся официальный магазин атрибутики ЧМ-2018
21:41 (мск), источник: Р-Спорт

УНИКС проиграл турецкой «Дарюшшафаке» в матче Кубка Европы

КАЗАНЬ, 13 дек — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Баскетболисты казанского УНИКСа проиграли турецкой «Дарюшшафаке» в матче восьмого тура группового этапа Кубка Европы.

Встреча группы A, прошедшая в среду в Казани, закончилась со счетом 79:75 (16:26, 16:12, 24:19, 23:18) в пользу гостей. Самым результативным игроком в составе победителей стал Скотти Уибекин, набравший 19 очков. У УНИКСа 18 очков на счету Стефана Ласме.

Для казанцев это поражение стало третьим в восьми играх группового этапа. Следующий матч в Кубке Европы УНИКС проведет 20 декабря дома с хорватской «Цедевитой».

Жарче солнца: возлюбленная хавбека "Тоттенхэма", британская модель Руби Мэй
Названы главные кандидаты на вылет из КХЛ
СМИ: Роналду намерен покинуть «Реал» из-за слов Переса о Неймаре
IBU не собирается лишать Тюмень этапа Кубка мира по биатлону
МОК завершил перепроверку допинг-проб с Олимпиады-2006 в Турине
Российский пловец установил юниорский рекорд мира на ЧЕ
Казанский «Зенит» одержал вторую победу на чемпионате мира
КДК оштрафовал «Спартак» и ЦСКА на 1 млн рублей по итогам дерби
Новости
Авто
В Крыму разбили «джип Поклонской» за 7 000 000 рублей Аварию устроил водитель нынешнего прокурора Олега Камшилова, которого в момент инцидента в машине не было
Hi-Tech
Самые удивительные гаджеты 2017 года Hi-Tech Mail.Ru подводит итоги года в подборке необычных гаджетов, которые не оставили нас равнодушными
Кино
Новыми ведущими «Орла и решки» стали Ревва и Лобода Артист и певица приняли участие в съемках нового сезона популярного тревел-шоу
Недвижимость
Что ждет российский рынок недвижимости в 2018 году?
Жителей лучшего подмосковного подъезда наградили поездкой в Крым
Счетная палата предложила способы увеличения сборов с имущества россиян
В Москве утвердили еще 26 площадок под реновацию
Леди
Туфли для вечеринки: где искать сияющие лодочки и атласные мюли Праздничная ночь — отличный повод примерить что-то новое для себя, а необычные, нарядные туфли — самый оптимальный вариант
Дети
Кирстен Данст беременна первенцем 35-летняя голливудская актриса ждет ребенка от жениха 29-летнего Джесси Племонса
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь