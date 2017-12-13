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19:11 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Енисея» потерпели шестое поражение в Лиге чемпионов

МОСКВА, 13 дек — Р-Спорт. Красноярский «Енисей» потерпел поражение от немецкого клуба «Ольденбург» в матче группового этапа баскетбольной Лиги чемпионов.

Встреча группы A, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 79:53 (19:17, 21:14, 19:9, 20:13). В составе победителей 19 очков набрал Рики Паульдинг. У хозяев 10 очками отметился Александр Гудумак.

В следующем матче «Енисей», на счету которого две победы при шести поражениях, 20 декабря сыграет в гостях с испанской «Мурсией».

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