Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Баскетболисты «Енисея» потерпели шестое поражение в Лиге чемпионов
МОСКВА, 13 дек —
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МОСКВА, 13 дек —
Встреча группы A, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 79:53 (19:17, 21:14, 19:9, 20:13). В составе победителей 19 очков набрал Рики Паульдинг. У хозяев 10 очками отметился Александр Гудумак.
В следующем матче «Енисей», на счету которого две победы при шести поражениях, 20 декабря сыграет в гостях с испанской «Мурсией».