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27 очков Карасёва не спасли «Зенит» от поражения в матче с АСВЕЛом
«Зенит» на домашнем паркете уступил АСВЕЛу в домашнем матче Еврокубка.
«Зенит» на домашнем паркете уступил АСВЕЛу в домашнем матче Еврокубка.
Первая половина встречи осталась за командой из
Тем не менее неудачная игра хозяев в обороне в последние десять минут позволила французскому клубу выйти вперёд незадолго до финальной сирены. Тактика быстрого фола также не принесла успеха «Зениту». Победа АСВЕЛа — 92:89.
Самым результативным в составе победителей стал Альфа Каба, набравший 17 очков. У «Зенита» 27 очков в активе Сергея Карасёва.