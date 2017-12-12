27 очков Карасёва не спасли «Зенит» от поражения в матче с АСВЕЛом

Первая половина встречи осталась за командой из Санкт-Петербурга — 50:47. Перед заключительным игровым отрезком «Зенит» увеличил преимущество до 6 очков.

Тем не менее неудачная игра хозяев в обороне в последние десять минут позволила французскому клубу выйти вперёд незадолго до финальной сирены. Тактика быстрого фола также не принесла успеха «Зениту». Победа АСВЕЛа — 92:89.