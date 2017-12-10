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ЦСКА одержал девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв УНИКС
ТАСС, 10 декабря. Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счетом 88:75 в гостевом матче Единой лиги ВТБ.
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ТАСС, 10 декабря. Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счетом 88:75 в гостевом матче Единой лиги ВТБ.
Самыми результативными игроками встречи стали атакующий защитник подмосковной команды Джамар Смит и форвард армейцев Уилл Клайберн, набравшие по 16 очков.
ЦСКА лидирует в Единой лиге ВТБ, не потерпев ни одного поражения в девяти матчах. УНИКС занимает четвертое место с шестью победами в семи играх.
В следующем матче ЦСКА 25 декабря дома сыграет с казахстанской «Астаной», УНИКС встретится с «Астаной» 17 декабря в гостях.
Остальные результаты игрового дня:
«Астана» — «Локомотив-Кубань» — 50:83;.
«Химки» — «Нижний Новгород» — 90:87 ОТ.