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18:25 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв УНИКС

ТАСС, 10 декабря. Московский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл казанский УНИКС со счетом 88:75 в гостевом матче Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Самыми результативными игроками встречи стали атакующий защитник подмосковной команды Джамар Смит и форвард армейцев Уилл Клайберн, набравшие по 16 очков.

ЦСКА лидирует в Единой лиге ВТБ, не потерпев ни одного поражения в девяти матчах. УНИКС занимает четвертое место с шестью победами в семи играх.

В следующем матче ЦСКА 25 декабря дома сыграет с казахстанской «Астаной», УНИКС встретится с «Астаной» 17 декабря в гостях.

Остальные результаты игрового дня:

«Астана» — «Локомотив-Кубань» — 50:83;.

«Химки» — «Нижний Новгород» — 90:87 ОТ.

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