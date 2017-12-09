22 очка Курича помогли «Зениту» победить «Автодор»

Источник: РИА "Новости"

Гости уверенно начали встречу, выиграв первую четверть с разницей в 8 очков (33:25).

В следующей десятиминутке саратовцы сумели сократить отставание, и на перерыв команды ушли при счёте 56:53 в пользу «Зенита».

В третьем игровом отрезке «Зениту» вновь удалось нарастить преимущество, после чего команда Василия Карасёва контролировала ход матча и довела его до комфортной победы — 107:92.