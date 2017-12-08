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25 очков Ващински не спасли «Уникаху» от поражения в матче с «Басконией»
«Баскония» одержала домашнюю победу в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги над «Уникахой».
«Баскония» одержала домашнюю победу в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги над «Уникахой».
Хозяева уверенно стартовали, выиграв первую четверть с разницей в 15 очков (27:12). Тем не менее, в следующие две десятиминутки «Уникаха» сократила отставание до 3 очков.
В заключительном игровом отрезке «Баскония» сумела собраться и дожать соперников, итоговая победа — 88:82. Самым результативным в составе победителей стал Янис Тимма, набравший 24 очка. У «Уникахи» 25 очков в активе Адама Ващински.