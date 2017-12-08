Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
«Маккаби» обыграл «Валенсию», Джексон набрал 21 очко
«Маккаби» из
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«Маккаби» из
На протяжении всей встречи на паркете шла относительно равная борьба. Невзирая на это, практически весь матч «Маккаби» удавалось удерживать преимущество в счёте.
В последние секунды матча «Валенсия» пыталась отыграться, однако хладнокровная игра в исполнении израильтян не дала левантийцам такой возможности. Победа «Маккаби» — 94:91.
Самым результативным в составе победителей стал Пьер Джексон, набравший 21 очко, у «Валенсии» 24 очка в активе Эрика Грина.