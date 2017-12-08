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00:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Маккаби» обыграл «Валенсию», Джексон набрал 21 очко

«Маккаби» из Тель-Авива добыл домашнюю победу над «Валенсией» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

На протяжении всей встречи на паркете шла относительно равная борьба. Невзирая на это, практически весь матч «Маккаби» удавалось удерживать преимущество в счёте.

В последние секунды матча «Валенсия» пыталась отыграться, однако хладнокровная игра в исполнении израильтян не дала левантийцам такой возможности. Победа «Маккаби» — 94:91.

Самым результативным в составе победителей стал Пьер Джексон, набравший 21 очко, у «Валенсии» 24 очка в активе Эрика Грина.

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