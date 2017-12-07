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17 очков Янкунаса помогли «Жальгирису» победить «Панатинаикос»
«Жальгирис» добыл домашнюю победу над «Панатинаикосом» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Жальгирис» добыл домашнюю победу над «Панатинаикосом» в матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Поединок для команды из Литвы начался неудачно, в первой четверти с двукратным преимуществом победили греки — 20:10. К большому перерыву хозяева практически полностью ликвидировали отставание — 31:33.
Определяющим в матче стал третий игровой отрезок, в котором «Жальгирис» победил с разницей в 19 очков. В последние десять минут «Панатинаикос» пытался наверстать упущенное, однако сумел лишь сократить отставание. Победа «Жальгириса» — 80:74.
Самым результативным в составе победителей стал Паулис Янкунас, набравший 17 очков,