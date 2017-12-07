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14:47 (мск), источник: Sports.kz

«Астана» усилилась защитником из США

Баскетбольный клуб «Астана» пополнился новым защитником — 29-летним американским баскетболистом Малкольм Грантом. Рост игрока составляет 183 см.

Малкольм Грант родился в Бруклине, баскетболом начал заниматься со школы, а затем поступил в один из лучших Университетов Флориды — «Университет Майами», который славится хорошей баскетбольной командой, в составе которой спортсмен продолжил выступать.

Профессиональную карьеру Грант начал в 2012 году. Первым клубом спортсмена стал «APOEL» на Кипре. Затем он переехал в Австралию, где играл за команду «Wollongong Hawks». В 2014 году баскетболист присоединился к команде «Halifax Rainmen» в Канаде, но вскоре перешел в шведский клуб «LF Basket Norrbotten». В сезоне 2015/2016 гг. Малькольм Грант играл в двух клубах «Mississauga Power» (Канада) и «Island Storm» (Исландия).

Прошлый сезон баскетболист провел в словенской команде «Tajfun», сыграв за словенцев 36 игр, в среднем набирая по 11,4 очков.

Действующий сезон Малкольм Грант начал в литовской команде «Nev??is» где успел сыграть в чемпионате Литвы 10 игр, в среднем за игру набирая по 14 очков. Малкольм Грант обладает отличными снайперскими качествами, а также демонстрирует хороший процент попадания трехочковых бросков (50%).

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