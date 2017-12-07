«Локо» без поражений, «Зенит» ушёл с «-38», УНИКС привёз победу

Источник: РИА "Новости"

Седьмой тур первого группового этапа Еврокубка принёс российским клубам две победы: «Локо» привёз ее из Германии, УНИКС — из Франции. А вот «Зенит» неожиданно крупно уступил в Италии и осложнил своё турнирное положение.

«Альба» — «Локомотив-Кубань» — 84:89

«Локо» уже сейчас гарантировал себе место в топ-16 Еврокубка, и практически точно команда под руководством Саши Обрадовича выйдет в следующий раунд с первого места в группе. Но матч с «Альбой» — это не только игра с ближайшим преследователем, но и встреча самого Обрадовича с клубом, который взрастил его тренерские таланты и вывел их на новый уровень. В этот раз, в отличии от встречи в Белграде обошлось без слёз. После игры тренер красно-зелёных скажет, что для него было очень волнительно вновь оказаться в этом зале и играть перед этими болельщиками.

Видимо, волнение Обрадовича передалось и команде: краснодарцы в первой четверти испытывали сложности с точностью бросков и даже проиграли десятиминутку, что в этом сезоне с ними случается не так уж и часто. Но уже во втором игровом отрезке набросали в кольцо хозяев 34 очка, а в третьем сделали преимущество двухзначным. «Альба» в итоге подтянулась и даже в какой-то момент, казалось, имела шанс переломить ситуацию, но Элегар и Кулагин вовремя попали штрафные, а Брокхофф вовремя заработал для соперника «технарь» — «Локо» по-прежнему непобеждён и пока непонятно, кто сможет это исправить. На очереди «Летувос Ритас» — единственная команда, которая смогла затащить краснодарцев хотя бы в овертайм.

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«Тренто» — «Зенит» — 103:81

«Зенит» подходил к выезду в Италию в качестве одного из лидеров группы D и команды, которая не сегодня, так завтра гарантирует себе участие в топ-16 турнира. В матче первого круга «Зенит» победил с 11-очковой разницей, и с тех пор в расстановке сил мало что поменялось. Или?..

Первую четверть сине-бело-голубые проиграли 28:9, а затем, вплоть до начала последней десятиминутки, отпускали соперника всё дальше. Когда разница стала 38-очковой, «Тренто» просто бросил играть, дал гостям набросать в своё кольцо 37 очков за последний игровой отрезок и проиграть «всего» 22 очка.

Проигрыш «Зенита» и другого лидера группы — турецкого «Тофаша» — окончательно запутал турнирную ситуацию в группе. Там сейчас не ясно вообще ничего: четыре команды имеют одинаковое соотношение побед и поражений, и пятая дышит им в спину, ожидая первой осечки любого из них.

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«Леваллуа» — УНИКС — 67:77

Казанский УНИКС на выезде победил «Леваллуа» и пробился в топ-16 Еврокубка. У парижан, в составе которых есть Борис Дьяо и Клемен Препелич, всего одна победа в турнире, и что-то противопоставить казанцам они не смогли — 22:11 в первой четверти и спокойная игра в оставшейся части матча. Колом, Ласме и Смит распределили очки равномерно, а единственным игроком в составе УНИКСа, который выходил на площадку и не набрал очков, стал Данило Анджушич.



Теперь подопечные Димитриса Прифтиса всего в одной победе от первого места в группе — «Дарушшафака» в параллельном матче проиграла «Цедевите». В следующем туре как раз будет очная ставка с Блаттом на домашнем паркете.