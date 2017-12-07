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02:17 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА и «Химки» проведут очередные матчи Евролиги

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. ЦСКА и «Химки» проведут в четверг матчи 11-го тура баскетбольной Евролиги. Армейцы в гостях сыграют с немецким «Бамбергом», тогда как подмосковный клуб отправится в гости к итальянскому «Милану».

Источник: ИТАР-ТАСС

Одержав в 10 матчах восемь побед, ЦСКА наряду с греческим «Олимпиакосом» возглавляет таблицу регулярного чемпионата. В очередной встрече армейцы сыграют в Германии с «Бамбергом», который неделю назад проиграл в гостях «Химкам» (73:82). «Бамберг» — девятикратный чемпион Германии, который, впрочем, ни разу не пробивался в восьмерку лучших команд Евролиги.

В нынешнем турнире «Бамберг» одержал пять побед при пяти поражениях, лишь по дополнительным показателям уступая занимающему восьмую строчку литовскому «Жальгирису». Особенно успешно баварцы выступают против испанских команд — уже были побеждены «Уникаха», «Баскония», «Барселона» и «Валенсия».

Главным тренером «Бамберга» является 49-летний итальянский специалист Андреа Тринкьери, который ранее тренировал казанский УНИКС и сборную Греции.

Встреча пройдет на «Брозе-Арене» в Бамберге, начало — 22:00 мск.

«Химки» в Милане

«Химки», прервав в матче с «Бамбергом» серию неудач, продолжает рассчитывать на место в восьмерке лучших, с шестью победами занимая шестое место. Ближайший соперник подмосковного клуба — «Милан», который уже традиционно входит в число аутсайдеров Евролиги, одержав всего три победы.

«Милан» имеет долгосрочную лицензию Евролиги, участвуя в главном еврокубковом турнире независимо от результатов в чемпионате Италии. Хотя за последние 20 лет миланцы победили в национальном первенстве лишь дважды — в 2014 и 2016 годах, в прошлом сезоне в полуфинале уступив «Тренто». И хотя миланцы лидируют по числу чемпионских титулов в Италии (27), считать их флагманами итальянского клубного баскетбола, который в последние годы явно находится не на ведущих позициях в Европе, не стоит.

При этом «Милан» трижды завоевал Кубок европейских чемпионов (1966, 1986 и 1987), однако за последние 25 лет лишь дважды пробился в четвертьфинал. Перед началом нынешнего сезона «Милан» возглавил 48-летний Симоне Пьяниджани, ранее работавший в Турции и Израиле, а также шесть раз приведший к титулу чемпиона Италии «Монтепаски» из Сиены.

Матч пройдет в Милане в «Медиоланум-Форуме», начало — 22:45 мск.

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