28 очков Ласме и Смита на двоих помогли УНИКСу обыграть «Леваллуа-Метрополитан»

УНИКС заложил фундамент для победы ещё в первой четверти, которую выиграл со счётом 22:11. На большой перерыв казанцы ушли с преимуществом в 14 очков, которое смогли не растерять по ходу второй половины встречи. Итоговый счёт матча — 77:68 (22:11, 20:17, 18:22, 17:18) в пользу казанцев.



Самым результативным игроком встречи стал Борис Диао, набравший 15 очков. В составе казанцев по 14 очков набрали Стефан Ласме и Джамар Смит.