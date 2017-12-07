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00:46 (мск), источник: Чемпионат.com

28 очков Ласме и Смита на двоих помогли УНИКСу обыграть «Леваллуа-Метрополитан»

Казанский УНИКС на выезде переиграл парижский «Леваллуа-Метрополитан» в матче Еврокубка.

Источник: РИА "Новости"

УНИКС заложил фундамент для победы ещё в первой четверти, которую выиграл со счётом 22:11. На большой перерыв казанцы ушли с преимуществом в 14 очков, которое смогли не растерять по ходу второй половины встречи. Итоговый счёт матча — 77:68 (22:11, 20:17, 18:22, 17:18) в пользу казанцев.

Самым результативным игроком встречи стал Борис Диао, набравший 15 очков. В составе казанцев по 14 очков набрали Стефан Ласме и Джамар Смит.

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