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23:13 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки курского «Динамо» победили «Польковице» в матче Евролиги

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт. Курское «Динамо» победило польский клуб «Польковице» в матче регулярного сезона баскетбольной Евролиги среди женских команд.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группа A, прошедшая в среду в Польше, завершилась со счетом 98:70 (29:30, 22:13, 21:16, 26:11) в пользу «Динамо». В составе курского клуба 18 очков набрала Мария Вадеева. У польского клуба 18 баллами отметилась Элина Бабкина.

«Динамо» с семью победами в семи матчах лидирует в группе A. В следующем матче турнира 13 декабря курский клуб сыграет в гостях с бельгийским «Касторс Брайне».

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