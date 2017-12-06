Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Баскетболистки курского «Динамо» победили «Польковице» в матче Евролиги
МОСКВА, 6 дек —
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МОСКВА, 6 дек —
Встреча группа A, прошедшая в среду в Польше, завершилась со счетом 98:70 (29:30, 22:13, 21:16, 26:11) в пользу «Динамо». В составе курского клуба 18 очков набрала Мария Вадеева. У польского клуба 18 баллами отметилась Элина Бабкина.
«Динамо» с семью победами в семи матчах лидирует в группе A. В следующем матче турнира 13 декабря курский клуб сыграет в гостях с бельгийским «Касторс Брайне».