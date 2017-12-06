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21:22 (мск), источник: Чемпионат.com

21 очко Губанова помогло «Нижнему Новгороду» победить «Сольнок»

«Нижний Новгород» на своей площадке переиграл венгерский «Сольнок» в матче группового этапа Кубка ФИБА-Европа.

Источник: РИА "Новости"

Российские баскетболисты с самого начала матча захватили преимущество и на большой перерыв ушли с разницей в счёте «+4». После перерыва нижегородцы сохранили преимущество и одержали итоговую победу, позволившую им завоевать первое место в квартете H группового этапа турнира. Итоговый счёт матча — 78:70 (20:14, 17:19, 13:12, 28:25).

Самым результативным игроком матча стал Пётр Губанов, набравший 21 очко и совершивший 8 подборов. В составе гостей отличился Кендрик Перри — на его счету 15 очков и 5 передач.

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