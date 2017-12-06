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19:51 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки «Надежды» проиграли клубу «Якын Догу» в матче Евролиги

МОСКВА, 6 дек — Р-Спорт. Оренбургская «Надежда» проиграла турецкому клубу «Якын Догу» в матче регулярного сезона баскетбольной Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы B, прошедшая в среду в Оренбурге, завершилась со счетом 81:76 (16:24, 27:21, 20:16, 18:15) в пользу турецкой команды. В составе «Надежды» 26 очков набрала Анастасия Шилова. У «Якын Догу» 24 очка на счету Кайлы Макбрайд.

«Надежда» с одной победой в семи матчах занимает шестое место в группе. В следующем матче турнира оренбургский клуб 13 декабря примет турецкий «Фенербахче».

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