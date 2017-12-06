10 главных вопросов по итогам олимпийского исполкома
Баскетболистки «Надежды» проиграли клубу «Якын Догу» в матче Евролиги
МОСКВА, 6 дек —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 6 дек —
Встреча группы B, прошедшая в среду в Оренбурге, завершилась со счетом 81:76 (16:24, 27:21, 20:16, 18:15) в пользу турецкой команды. В составе «Надежды» 26 очков набрала Анастасия Шилова. У «Якын Догу» 24 очка на счету Кайлы Макбрайд.
«Надежда» с одной победой в семи матчах занимает шестое место в группе. В следующем матче турнира оренбургский клуб 13 декабря примет турецкий «Фенербахче».