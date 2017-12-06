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Баскетболисты «Енисея» проиграли «Динамо Сассари» в матче Лиги чемпионов
МОСКВА, 6 дек —
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МОСКВА, 6 дек —
Встреча группы A, прошедшая в среду в Красноярске, завершилась со счетом 75:65 (26:15, 16:19, 18:14, 15:17) в пользу «Динамо Сассари». В составе «Енисея» 13 очков набрал Энтони Хиллиард. У победителей 17 баллами отметился Дишон Пьер, его одноклубник Шон Джонс сделал
В следующем матче турнира «Енисей», с двумя победами в семи встречах занимающий 7-е место в группе, 13 декабря примет немецкий клуб «Ольденбург».