20 очков Брокхоффа помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Альбу»

Краснодарцы неудачно начали встречу, уступив в первой четверти с разницей в 6 очков. Однако уже во второй десятиминутке команда Обрадовича наверстала упущенное и на большой перерыв ушла в статусе лидера — 47:42.



В третьей четверти «Локо» нарастил преимущество. В заключительном игровом отрезке «Альба» попыталась отыграться, но уверенные действия игроком «Локомотива» позволили им удержать победу — 89:84.



Самым результативным в составе победителей стал Райан Брокхофф, набравший 20 очков, у «Альбы» 17 очков в активе Денниса Клиффорда.