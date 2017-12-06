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00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

20 очков Брокхоффа помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Альбу»

«Локомотив-Кубань» одержал выездную победу в матче седьмого тура группового турнира Еврокубка над берлинской «Альбой».

Источник: РИА "Новости"

Краснодарцы неудачно начали встречу, уступив в первой четверти с разницей в 6 очков. Однако уже во второй десятиминутке команда Обрадовича наверстала упущенное и на большой перерыв ушла в статусе лидера — 47:42.

В третьей четверти «Локо» нарастил преимущество. В заключительном игровом отрезке «Альба» попыталась отыграться, но уверенные действия игроком «Локомотива» позволили им удержать победу — 89:84.

Самым результативным в составе победителей стал Райан Брокхофф, набравший 20 очков, у «Альбы» 17 очков в активе Денниса Клиффорда.

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