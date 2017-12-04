Баскетболист ЦСКА Де Коло стал самым ценным игроком ноября в Единой лиге ВТБ

В ноябре Де Коло провел два матча в составе ЦСКА, во всех команда одержала победы. В игре против «Химок» (96:81) защитник набрал 23 очка и сделал 9 передач, а против «Пармы» (101:94) набрал 34 очка и 4 передачи. Средние показатели Де Коло по итогам месяца: 28,5 очка, 6,5 передачи, 3,5 подбора, 1,5 перехвата и 33,0 балла за эффективность действий.

«Всегда приятно получать награды, — сказал Де Коло. — Думаю, мы хорошо провели ноябрь. Команда много тренировалась, стремилась улучшить свою игру, и вот мы видим, что результат пришел. Поэтому, считаю, что к получению этой награды причастна вся команда».