Директорат Единой лиги ВТБ отклонил протест БК «Химки», который был подан не по правилам

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

Накануне «Химки» подали протест после матча, в котором уступили УНИКСу — 79:80. По мнению представителей подмосковной команды, последний бросок «Химок» должен был быть засчитан.

Директорат Единой лиги ВТБ отклонил протест БК «Химки» на результат матча. По правилам ФИБА [раздел C — процедура подачи протеста C1], данные ситуации относятся к судейским решениям и не предусматривают пересмотра результата матча. Согласно правилам ФИБА, результат матча может быть пересмотрен только в трех случаях: ошибка в ведении протокола и отсчета времени игры, решение об отмене, переносе матча или о поражении «лишением права», нарушение правил допуска к матчу.

При этом по решению директората БК УНИКС оштрафован на 100 тысяч рублей за неработающую систему видеоповтора.