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19:04 (мск), источник: ТАСС

Директорат Единой лиги ВТБ отклонил протест БК «Химки», который был подан не по правилам

МОСКВА, 4 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольный клуб «Химки» не имел права подавать протест на результат матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом, согласно правилам Международной федерации баскетбола (ФИБА), поэтому директорат турнира отклонил протест подмосковной команды.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

Накануне «Химки» подали протест после матча, в котором уступили УНИКСу — 79:80. По мнению представителей подмосковной команды, последний бросок «Химок» должен был быть засчитан.

Директорат Единой лиги ВТБ отклонил протест БК «Химки» на результат матча. По правилам ФИБА [раздел C — процедура подачи протеста C1], данные ситуации относятся к судейским решениям и не предусматривают пересмотра результата матча. Согласно правилам ФИБА, результат матча может быть пересмотрен только в трех случаях: ошибка в ведении протокола и отсчета времени игры, решение об отмене, переносе матча или о поражении «лишением права», нарушение правил допуска к матчу.

При этом по решению директората БК УНИКС оштрафован на 100 тысяч рублей за неработающую систему видеоповтора.

УНИКС одержал шестую победу подряд, команда находится на втором месте в турнирной таблице. «Химки» уступили в третьем матче подряд, клуб располагается на пятой строчке.

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