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3 декабря, источник: Советский спорт

«Химки» подали протест на результат встречи с УНИКСом

Подмосковные «Химки» оспорили итог матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Источник: Советский спорт

В воскресенье в Казани желто-синие уступили местному УНИКСу — 79:80.

Поводом для такого решения стали неоднозначные действия судей в концовке матча. Гости вели в счете на протяжении большей части времени — еще за 2 минуты до конца преимущество «Химок» составляло 11 очков (66:77). Однако после серии атак казанцев и решающего броска Хоакима Колома хозяева вырвались вперед — 80:79. Чтобы спасти ситуацию, у желто-синих оставалось 4 секунды — это времени хватило, чтобы Джеймс Андерсон совершил рывок от края до края площадки и бросил из-под кольца. Уже после того, как прозвучала финальная сирена, мяч с дужки смахнул один из форвардов УНИКСа, что прямо противоречит международным баскетбольным правилам (конкретно — пункту 31.2.5) — в данной ситуации бросок должен был быть засчитан. Кроме того, «Химки» обратили внимание на еще один игровой эпизод — нарушение соперником правила зоны за 9 секунд до окончания времени матча.

— Мы сделали достаточно много ошибок и «зашли» в концовку после того, как несколько раз вели 9−10 очков, — признался генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов. — Тем не менее, мы считаем, что последний бросок Андерсона должен быть засчитан. В связи с этим мы подали официальный протест на результат матча.

Кроме того, Астахов указал на другой принципиальный момент — по ходу матча в казанском «Баскет-Холле» не работала система видео-повторов.

— Когда мы играем в Казани, всегда происходят странные вещи, — рассказал Астахов. — Так, всю последнюю четверть последнего матча не работал видео-повтор, который по регламенту обязательно должен быть как раз для изучения таких спорных эпизодов. Даже если судьи пытались посмотреть какой-то момент, они не смогли этого сделать, поскольку техника была неисправной. Конечно, это не красит ни казанский клуб, ни нашу профессиональную лигу.

Директорат Единой лиги ВТБ рассмотрит спорные эпизоды встречи УНИКС — «Химки» сегодня, 4 декабря.

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