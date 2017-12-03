«Химки» подали протест на результат встречи с УНИКСом
Подмосковные «Химки» оспорили итог матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Подмосковные «Химки» оспорили итог матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
В воскресенье в Казани
Поводом для такого решения стали неоднозначные действия судей в концовке матча. Гости вели в счете на протяжении большей части времени — еще за 2 минуты до конца преимущество «Химок» составляло 11 очков (66:77). Однако после серии атак казанцев и решающего броска Хоакима Колома хозяева вырвались вперед — 80:79. Чтобы спасти ситуацию, у
— Мы сделали достаточно много ошибок и «зашли» в концовку после того, как несколько раз вели 9−10 очков, — признался генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов. — Тем не менее, мы считаем, что последний бросок Андерсона должен быть засчитан. В связи с этим мы подали официальный протест на результат матча.
Кроме того, Астахов указал на другой принципиальный момент — по ходу матча в казанском «Баскет-Холле» не работала система
— Когда мы играем в Казани, всегда происходят странные вещи, — рассказал Астахов. — Так, всю последнюю четверть последнего матча не работал
Директорат Единой лиги ВТБ рассмотрит спорные эпизоды встречи УНИКС — «Химки» сегодня, 4 декабря.