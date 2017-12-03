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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

17 очков Маклина принесли победу «Парме» в матче с ВЭФом

Пермская «Парма» на своей площадке переиграла ВЭФ.

Хозяева площадки выиграли три из четырёх четвертей и довели матч до победы. Итоговый счёт встречи — 87:69 (24:11, 25:22, 19:17, 19:19).

Самым результативным игроком встречи стал Тре Маклин, набравший 17 очков. Весомый вклад в победу внёс Коди Миллер-Макинтайр, набравший 13 очков, совершивший 9 подборов и отдавший 11 результативных передач. В составе гостей отличился Кристапс Яниченокс, набравший 11 очков и совершивший 3 результативные передачи.

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