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16:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» подали протест на результат матча с УНИКСом

Руководство БК «Химки» подало протест на результат матча с УНИКСом (79:80), сообщает официальный сайт клуба.

Источник: РИА "Новости"

В протесте были указаны два момента, повлиявшие, по мнению клуба, на итоговый результат встречи: нарушение правила зоны игроком соперника за 9 секунд до конца и последний бросок Джеймса Андерсона, который не был засчитан рефери.

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«Концовка матча получилась напряжённой. Три или четыре раза мы вели в счёте с разницей в 9−10 очков, но затем сделали достаточно много ошибок и “зашли” в концовку. Тем не менее, по нашему мнению, последний бросок должен быть засчитан, так как когда мяч был над кольцом, время уже закончилось и его нельзя было трогать. В связи с этим мы подали официальный протест на результат матча, и теперь Лига будет разбираться.

Когда мы играем в Казани, всегда происходят какие-то странные вещи. Например, всю четвёртую четверть не работал видеоповтор, который по регламенту обязательно должен быть, и даже судьи пытались посмотреть какой-то момент, но не смогли, потому что техника почему-то была неисправной. Конечно, это не красит ни казанский клуб, ни нашу профессиональную лигу, поэтому мы обоснованно предъявили требования с просьбой посмотреть последний момент. На виде-повторе все было бы видно и стало бы ясно. К сожалению, такой возможности мы не получили, поэтому опротестовали результат матча.

Согласно регламенту, комиссар матча всё отметил и записал. Думаю, уже завтра в Лиге ВТБ соберётся директорат, который вынесет решение — справедливо ли не был засчитан последний мяч, или нет», — приводит слова генерального директора «Химок» Павла Астахова официальный сайт клуба.

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