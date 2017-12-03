УНИКС одержал шестую победу подряд, обыграв «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком «Химок» стал защитник Алексей Швед, он набрал 28 очков, сделал 4 результативные передачи и 1 подбор. В составе казанского клуба лучшим стал защитник Хоакин Колом, в активе которого 18 очков.

УНИКС одержал шестую победу подряд, набрав 12 очков в шести матчах. Команда находится на втором месте в турнирной таблице. «Химки» уступили в третьем матче подряд, клуб располагается на пятой строчке (11 очков).