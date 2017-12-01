Остаемся зимовать. Три победы ЦСКА в один вечер

Источник: Спорт-Экспресс

Антон БАБОШИН

из Москвы

Вопреки многим прогнозам, календарное начало зимы в Москве все-таки совпало с реальным. Синоптики пророчили на первый день декабря плюсовую температуру и слякоть, но на деле легкий снег к вечеру превратился в настоящую метель при легком, но морозце. Теплолюбивые гости из Барселоны, приехав на игру, стремились свести знакомство с русской зимой к минимуму и как можно меньше времени проводить на открытом воздухе. Хотя у ЦСКА и домашняя арена в Евролиге — ледовая.

В ТЕНИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАЗДНИКА

Как ни крути, но главным спортивным событием этого вечера — не только в Москве, но и в России, да и пожалуй, во всем мире, была жеребьевка футбольного чемпионата мира. Внимание всей планеты было приковано к церемонии в Кремле и всему, что ее окружает. И то, кому с кем выпало играть на будущее лето, занимало людей на трибунах «Мегаспорта» ничуть не меньше, чем происходящее на паркете. По калибру даже самый интересный матч «регулярки» Евролиги не сравним с международным праздником, каким является жеребьевка чемпионата мира. Хотя игра выдалась по-настоящему европейского уровня.

Обе команды сделали ставку на атакующий баскетбол, в чем нет ничего удивительного — и ЦСКА, и «Барселона» входят в число лидеров главного клубного турнира Старого света по результативности. У армейцев лучшая атака в лиге, а каталонцы лидируют по количеству результативных передач за игру. И уже в первой четверти соперники не раз порадовали зрителей зрелищными моментами. Сандерс в одной из первых же атак отвесил блок-шот Семену Антонову, но самый классный «горшок» пришелся на долю Никиты Курбанова. А Антонов чуть позже реабилитировался данком. Но самым шикарным моментом стартового отрезка стал скрытый пас Нандо Де Коло на Отелло Хантера. Игра была яркой и равной, в том числе и потому, что штаб ЦСКА не спешил бросать в бой всех лидеров.

Кстати, символично, что столь важный день для мирового футбола гостем ЦСКА стала именно «Барселона», даже в официальном названии имеющая сочетание «футбольный клуб». Помимо прочего, это еще раз подтвердило известный тезис о том, что баскетбол — лучшая игра с мячом. Представьте себе, что футбольная «Барселона» приедет на матч в Москву, а ее соперник будет явным фаворитом и лидером европейского сезона. Между прочим, перед этим матчем армейцы, в лазарете которых продолжает оставаться Лео Вестерманн, лишились еще и повредившего голеностоп Андрея Воронцевича.

Интересно, что вторую четверть ЦСКА провел практически другим составом, но при этом нисколько не потерял в качестве. Усилиями Де Коло, набравшего шесть очков за короткий промежуток времени, хозяева совершили рывок 8:0 и ушли на перерыв с преимуществом «+5».

ТРОЙНОЙ УДАР

Крайне любопытный факт — в этот вечер, ко всему прочему, был зафиксирован рекорд по плотности матчей разных ЦСКА — в непосредственной близости друг от друга свои домашние матчи проводили, помимо баскетбольного, футбольный и хоккейный армейские клубы. Как так могло получиться — вопрос риторический. Понятно, что составители календарей КХЛ и РФПЛ вряд ли заглядывают в баскетбольный, но все-таки. Впрочем, это не помешало собрать в «Мегаспорте» более чем внушительную аудиторию — если верить протоколу, чуть больше 12 тысяч зрителей. А успехи одноклубников, о которых регулярно рапортовал диктор, заметно воодушевляли болельщиков, которые даже попробовали запустить волну.

Возможно, и были среди зрителей те, кто огорчился, например, не увидев своими глазами шесть мячей футбольного ЦСКА в ворота «Тосно». Но вряд ли кто-то пожалел, что выбрал в этот вечер именно баскетбол. Армейцы играли легко, красиво, соперник старался от них не отставать. Главными действующими лицами у хозяев в третьей четверти стали Уилл Клайберн и Кори Хиггинс, а также дирижировавший всей игрой Де Коло — за десять минут француз пять раз ассистировал партнерам, а закончил матч дабл-даблом! ЦСКА превосходил «Барсу» в том, что является ее козырем — в комбинационной игре. Не случайно после трех четвертей совокупный показатель полезности у красно-синих был «+4», а у сине-гранатовых «-40».

«Барселона», конечно, в нынешнем сезоне не так мощна, как была совсем недавно — ведь каталонцы сменили главного тренера и добрую часть состава. Именно поэтому команда перед этой игрой имела отрицательный баланс побед и поражений, и армейцы диктовали ей условия большую часть встречи. Но все равно «Барса» остается суперклубом, с которым не стоит расслабляться. И в решающие моменты матча гости показали зубы.