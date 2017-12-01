Остаемся зимовать. Три победы ЦСКА в один вечер
Московский ЦСКА в первом декабрьском матче в рамках Евролиги на своей площадке обыграл «Барселону» и сохранил лидерство в регулярном чемпионате.
Московский ЦСКА в первом декабрьском матче в рамках Евролиги на своей площадке обыграл «Барселону» и сохранил лидерство в регулярном чемпионате.
Антон БАБОШИН
из Москвы
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Как ни крути, но главным спортивным событием этого вечера — не только в Москве, но и в России, да и пожалуй, во всем мире, была жеребьевка футбольного чемпионата мира. Внимание всей планеты было приковано к церемонии в Кремле и всему, что ее окружает. И то, кому с кем выпало играть на будущее лето, занимало людей на трибунах «Мегаспорта» ничуть не меньше, чем происходящее на паркете. По калибру даже самый интересный матч «регулярки» Евролиги не сравним с международным праздником, каким является жеребьевка чемпионата мира. Хотя игра выдалась
Обе команды сделали ставку на атакующий баскетбол, в чем нет ничего удивительного — и ЦСКА, и «Барселона» входят в число лидеров главного клубного турнира Старого света по результативности. У армейцев лучшая атака в лиге, а каталонцы лидируют по количеству результативных передач за игру. И уже в первой четверти соперники не раз порадовали зрителей зрелищными моментами. Сандерс в одной из первых же атак отвесил
Кстати, символично, что столь важный день для мирового футбола гостем ЦСКА стала именно «Барселона», даже в официальном названии имеющая сочетание «футбольный клуб». Помимо прочего, это еще раз подтвердило известный тезис о том, что баскетбол — лучшая игра с мячом. Представьте себе, что футбольная «Барселона» приедет на матч в Москву, а ее соперник будет явным фаворитом и лидером европейского сезона. Между прочим, перед этим матчем армейцы, в лазарете которых продолжает оставаться Лео Вестерманн, лишились еще и повредившего голеностоп Андрея Воронцевича.
Интересно, что вторую четверть ЦСКА провел практически другим составом, но при этом нисколько не потерял в качестве. Усилиями Де Коло, набравшего шесть очков за короткий промежуток времени, хозяева совершили рывок 8:0 и ушли на перерыв с преимуществом «+5».
ТРОЙНОЙ УДАР
Крайне любопытный факт — в этот вечер, ко всему прочему, был зафиксирован рекорд по плотности матчей разных ЦСКА — в непосредственной близости друг от друга свои домашние матчи проводили, помимо баскетбольного, футбольный и хоккейный армейские клубы. Как так могло получиться — вопрос риторический. Понятно, что составители календарей КХЛ и РФПЛ вряд ли заглядывают в баскетбольный, но
Возможно, и были среди зрителей те, кто огорчился, например, не увидев своими глазами шесть мячей футбольного ЦСКА в ворота «Тосно». Но вряд ли
«Барселона», конечно, в нынешнем сезоне не так мощна, как была совсем недавно — ведь каталонцы сменили главного тренера и добрую часть состава. Именно поэтому команда перед этой игрой имела отрицательный баланс побед и поражений, и армейцы диктовали ей условия большую часть встречи. Но все равно «Барса» остается суперклубом, с которым не стоит расслабляться. И в решающие моменты матча гости показали зубы.
Используя как джокера Фила Пресси, барселонцы к середине последней 10-минутки сумели сравнять счет. Тут уже пришел черед ЦСКА показывать характер. До этого отбегавший весь матч вхолостую Серхио Родригес попал одну «треху», потом вторую — уже на кураже. Хиггинс забил с фолом тяжелейший бросок и тоже зарядил