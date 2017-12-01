ЦСКА сыграет с «Барселоной» в матче баскетбольной Евролиги

Источник: РИА "Новости"

Традиционный фаворит Евролиги, ЦСКА вновь успешно начал сезон, показывая самый результативный в лиге баскетбол. Ближайший соперник армейцев второй сезон подряд рискует не попасть в четвертьфинал, одержав лишь четыре победы при пяти поражениях. «Барселона» является 18-кратным чемпионом Испании и двукратным победителем Евролиги (2003, 2010), однако три сезона подряд «сине-гранатовые» не могут выйти в «Финал четырех».

Год назад «Барселона» вовсе осталась на 11-м месте в регулярном сезоне Евролиги, при этом впервые за 11 лет команда не сумела пробиться в финал чемпионата Испании, в ¼ финала проиграв будущему триумфатору — «Валенсии». Провальный сезон «Барселона» провела под руководством греческого специалиста Георгиоса Барцокаса, который сейчас возглавляет «Химки».

Читайте также ЦСКА обыграл испанскую «Уникаху» в матче Евролиги

«Барселону» доверили Алонсо

В июне Барцокаса сменил 41-летний Сито Алонсо, ранее работавший в «Басконии» из Витории, а команда почти полностью сменила состав. Алонсо удалось поправить дела «Барселоны» в национальном первенстве — команда идет на втором месте, одержав семь побед. Однако в Евролиге «Барселоне» необходимы победы, чтобы пробиться в первую восьмерку. Хотя два последних матча команда выиграла — у «Валенсии» и израильского «Маккаби» из Тель-Авива.

Несмотря на большее количество поражений, чем побед, «Барселона» имеет вторую в лиге (после ЦСКА) разность очков (+64), защищаясь даже лучше, чем армейцы (соперники набирают в среднем 75,8 очка против 76,5 у ЦСКА).

В состав армейцев вернулись выступавшие за российскую сборную в отборочных матчах Кубка мира Семен Антонов, Михаил Кулагин и Виталий Фридзон. Продолжает восстанавливаться Лео Вестерманн.