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30 ноября, источник: Р-Спорт

Баскетболистки МБА вышли в плей-офф Кубка Европы

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт. Московский клуб МБА обыграл шведскую команду «Удоминате» в матче группового этапа женского Кубка Европы по баскетболу.

Встреча группы С, прошедшая в четверг в Швеции, завершилась со счетом 71:68 (32:9, 10:19, 12:21, 17:19) в пользу МБА. В составе российского клуба 17 очков набрала Нина Глонти. У проигравших 16 очками отметилась Брайанна Кисел.

МБА занял второе место в группе C и вышел в плей-офф турнира.

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