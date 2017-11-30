Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Баскетболистки МБА вышли в плей-офф Кубка Европы
МОСКВА, 30 ноя —
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МОСКВА, 30 ноя —
Встреча группы С, прошедшая в четверг в Швеции, завершилась со счетом 71:68 (32:9, 10:19, 12:21, 17:19) в пользу МБА. В составе российского клуба 17 очков набрала Нина Глонти. У проигравших 16 очками отметилась Брайанна Кисел.
МБА занял второе место в группе C и вышел в