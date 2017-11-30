Ханикатт вернулся, Швед зажёг. «Химки» пересилили «Бамберг»

Источник: РИА "Новости"

Две недели назад главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас сокрушался: «Мы играем без Ханикатта, которого нет с нами с самого начала сезона. А теперь ещё из-за операции по удалению аппендицита выбыл Энтони Гилл. Ещё два месяца нам придётся обходиться без двух важных игроков».

Ситуация с тех пор поменялась. И поменялась ещё раз. Сначала начали тренироваться Гилл и Ханикатт. Первый даже успел сыграть в Турции, в проигранном матче с «Фенербахче». А второй вышел сегодня, во встрече с «Бамбергом». Такого быстрого возвращения наставник химчан от своих игроков явно не ждал. Но не всё так гладко в жёлто-синем королевстве: Томас Робинсон неделю назад сломал руку и вернётся на паркет не раньше весны.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcADX-vBmhj/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">(RUS)?? Плохие новости, у Томаса Робинсона диагностирован перелом ладьевидной кости на кисти правой руки. Игрок травмировал руку в выездном матче против «Фенербахче». В ближайшее время будет сделана операция, восстановление займет несколько месяцев. — — — (EN)?? @trobinson_foe will miss several months due to a fracture of the navicular bone of the right hand. In the coming days the player will undergo surgery.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от BС Khimki (@khimkibasket) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-27T13:44:46+00:00">Ноя 27 2017 в 5:44 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов признался, что клуб мониторит рынок свободных агентов и, если найдётся подходящий игрок и удастся договориться на контракт в 2−3 месяца, у подмосковной команды будет подмога.

Но это в будущем, а пока нужно было справляться с немецким «Бамбергом». «Химки», отменно начавшие регулярный чемпионат, и без того достаточно забуксовали, и теперь проходили в плей-офф только по дополнительным показателям. Это нужно было исправлять, и встреча с соседями по турнирной таблице — отличная возможность это сделать.

Первая половина, несмотря на принципиальности матча, отнюдь не была вязкой. Команды находили пути к кольцам друг друга, фолов (особенно в первой четверти) почти не было, подборов в нападении — тоже. Да и вообще, игра на щите — не про эти команды: «Бамберг» занимает последнюю строчку по этому показателю в Евролиге, а «Химки» лишились Томаса Робинсона. Впрочем, один подбор в первой половине всё же запомнился: после промаха Марковича Тайлер Ханикатт рванул к щиту, в прыжке поймал мяч, переложил его в другую руку и забил с обратной стороны кольца. Первые очки американца за «Химки» за полтора года были встречены на ура.

Но двухочковое преимущество, которым «Химки» обзавелись к экватору встречи, не гарантировали команде лёгкой жизни.

А вот в третьей десятиминутке команда Георгиоса Барцокаса сразу несколько раз пыталась убежать в отрыв, чтобы охранять его вплоть до финального свистка. Казалось, что одна из этих попыток всё-таки должна увенчаться успехом — Гилл и Томас сделали всё для этого и позволили химчанам оторваться на семь очков. Тринкьери, конечно, опытный фокусник, и подобные трюки с ним так просто не проходят, и «Бамберг» держался. Но на глазах терял силы, пытаясь остаться на плаву. Это должно было закончиться очень скоро.