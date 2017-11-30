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22:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Ханикатт вернулся, Швед зажёг. «Химки» пересилили «Бамберг»

Жёлто-синие победили соседа по турнирной таблице Евролиги. Тайлер Ханикатт набрал первые очки после полутора лет отсутствия.

Источник: РИА "Новости"

Две недели назад главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас сокрушался: «Мы играем без Ханикатта, которого нет с нами с самого начала сезона. А теперь ещё из-за операции по удалению аппендицита выбыл Энтони Гилл. Ещё два месяца нам придётся обходиться без двух важных игроков».

Ситуация с тех пор поменялась. И поменялась ещё раз. Сначала начали тренироваться Гилл и Ханикатт. Первый даже успел сыграть в Турции, в проигранном матче с «Фенербахче». А второй вышел сегодня, во встрече с «Бамбергом». Такого быстрого возвращения наставник химчан от своих игроков явно не ждал. Но не всё так гладко в жёлто-синем королевстве: Томас Робинсон неделю назад сломал руку и вернётся на паркет не раньше весны.

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Генеральный директор «Химок» Павел Астахов признался, что клуб мониторит рынок свободных агентов и, если найдётся подходящий игрок и удастся договориться на контракт в 2−3 месяца, у подмосковной команды будет подмога.

Но это в будущем, а пока нужно было справляться с немецким «Бамбергом». «Химки», отменно начавшие регулярный чемпионат, и без того достаточно забуксовали, и теперь проходили в плей-офф только по дополнительным показателям. Это нужно было исправлять, и встреча с соседями по турнирной таблице — отличная возможность это сделать.

Первая половина, несмотря на принципиальности матча, отнюдь не была вязкой. Команды находили пути к кольцам друг друга, фолов (особенно в первой четверти) почти не было, подборов в нападении — тоже. Да и вообще, игра на щите — не про эти команды: «Бамберг» занимает последнюю строчку по этому показателю в Евролиге, а «Химки» лишились Томаса Робинсона. Впрочем, один подбор в первой половине всё же запомнился: после промаха Марковича Тайлер Ханикатт рванул к щиту, в прыжке поймал мяч, переложил его в другую руку и забил с обратной стороны кольца. Первые очки американца за «Химки» за полтора года были встречены на ура.

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Но двухочковое преимущество, которым «Химки» обзавелись к экватору встречи, не гарантировали команде лёгкой жизни.

А вот в третьей десятиминутке команда Георгиоса Барцокаса сразу несколько раз пыталась убежать в отрыв, чтобы охранять его вплоть до финального свистка. Казалось, что одна из этих попыток всё-таки должна увенчаться успехом — Гилл и Томас сделали всё для этого и позволили химчанам оторваться на семь очков. Тринкьери, конечно, опытный фокусник, и подобные трюки с ним так просто не проходят, и «Бамберг» держался. Но на глазах терял силы, пытаясь остаться на плаву. Это должно было закончиться очень скоро.

Так и случилось. Сначала Ханикатт, а затем и Гилл со Шведом позволили «Химкам» резко рвануть вперёд уже в середине четвёртого игрового отрезка. 10 очков должно было хватить. Конечно, где-то на подкорке вспоминалось, как немцы отыграли 26 очков у «Барсы» и в итоге победили, но это был не тот случай — 82:73, «Химки» победили соседа по турнирной таблице и частично поправили своё положение.

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