Ханикатт вернулся, Швед зажёг. «Химки» пересилили «Бамберг»

Две недели назад главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас сокрушался: «Мы играем без Ханикатта, которого нет с нами с самого начала сезона. А теперь ещё
Ситуация с тех пор поменялась. И поменялась ещё раз. Сначала начали тренироваться Гилл и Ханикатт. Первый даже успел сыграть в Турции, в проигранном матче с «Фенербахче». А второй вышел сегодня, во встрече с «Бамбергом». Такого быстрого возвращения наставник химчан от своих игроков явно не ждал. Но не всё так гладко в
Генеральный директор «Химок» Павел Астахов признался, что клуб мониторит рынок свободных агентов и, если найдётся подходящий игрок и удастся договориться на контракт в 2−3 месяца, у подмосковной команды будет подмога.
Но это в будущем, а пока нужно было справляться с немецким «Бамбергом». «Химки», отменно начавшие регулярный чемпионат, и без того достаточно забуксовали, и теперь проходили в
Первая половина, несмотря на принципиальности матча, отнюдь не была вязкой. Команды находили пути к кольцам друг друга, фолов (особенно в первой четверти) почти не было, подборов в нападении — тоже. Да и вообще, игра на щите — не про эти команды: «Бамберг» занимает последнюю строчку по этому показателю в Евролиге, а «Химки» лишились Томаса Робинсона. Впрочем, один подбор в первой половине всё же запомнился: после промаха Марковича Тайлер Ханикатт рванул к щиту, в прыжке поймал мяч, переложил его в другую руку и забил с обратной стороны кольца. Первые очки американца за «Химки» за полтора года были встречены на ура.
Но двухочковое преимущество, которым «Химки» обзавелись к экватору встречи, не гарантировали команде лёгкой жизни.
А вот в третьей десятиминутке команда Георгиоса Барцокаса сразу несколько раз пыталась убежать в отрыв, чтобы охранять его вплоть до финального свистка. Казалось, что одна из этих попыток
Так и случилось. Сначала Ханикатт, а затем и Гилл со Шведом позволили «Химкам» резко рвануть вперёд уже в середине четвёртого игрового отрезка. 10 очков должно было хватить. Конечно,