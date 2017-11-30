«Химки» обыграли «Бамберг», Швед набрал 26 очков

В первой четверти команда Барцокаса владела инициативой и завершила её в свою пользу.

Во второй десятиминутке на паркете шла равная борьба. После большого перерыва «Химки» вновь сумели нарастить преимущество, одержав верх в каждом игровом отрезке. Это позволило хозяевам оформить комфортную победу — 82:73.



Самым результативным в составе победителей стал защитник Алексей Швед, собравший коллекцию из 26 очков, 5 подборов и 5 передач, у «Бамберга» 21 очко в активе Рикки Хикмана.