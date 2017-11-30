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22:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Химки» обыграли «Бамберг», Швед набрал 26 очков

«Химки» прервали трёхматчевую серию поражений в Евролиге, одержав в 10-м туре регулярного чемпионата домашнюю победу над «Бамбергом».

Источник: РИА "Новости"

В первой четверти команда Барцокаса владела инициативой и завершила её в свою пользу.

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Во второй десятиминутке на паркете шла равная борьба. После большого перерыва «Химки» вновь сумели нарастить преимущество, одержав верх в каждом игровом отрезке. Это позволило хозяевам оформить комфортную победу — 82:73.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Алексей Швед, собравший коллекцию из 26 очков, 5 подборов и 5 передач, у «Бамберга» 21 очко в активе Рикки Хикмана.

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