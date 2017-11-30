Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Баскетболистки «Надежды» потерпели 4-е поражение кряду в Евролиге, уступив «Авениде»
МОСКВА, 30 ноя —
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МОСКВА, 30 ноя —
Встреча группы B, состоявшаяся в среду в Саламанке, завершилась со счетом 67:58 (18:16, 22:18, 5:15, 22:9) в пользу хозяек площадки. В составе российской команды
В следующем матче 6 декабря «Надежда», потерпевшая четвертое поражение подряд, примет турецкий «Якин Догу».