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01:31 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки «Надежды» потерпели 4-е поражение кряду в Евролиге, уступив «Авениде»

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт. Баскетболистки оренбургской «Надежды» проиграли испанской «Авениде» в матче шестого тура группового этапа Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы B, состоявшаяся в среду в Саламанке, завершилась со счетом 67:58 (18:16, 22:18, 5:15, 22:9) в пользу хозяек площадки. В составе российской команды дабл-дабл оформила Эмма Кэннон (15 очков + 12 подборов).

В следующем матче 6 декабря «Надежда», потерпевшая четвертое поражение подряд, примет турецкий «Якин Догу».

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