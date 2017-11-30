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00:55 (мск), источник: ТАСС

«Химки» сыграют с «Бамбергом» в матче Евролиги

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Баскетбольный клуб «Химки» сыграет в четверг на своей площадке с германским «Бамбергом» в матче 10-го тура Евролиги. Команды одержали на старте регулярного сезона по пять побед, и подмосковный клуб в случае поражения покинет первую восьмерку команд в турнирной таблице.

Источник: ИТАР-ТАСС

Потерпев три поражения подряд в Евролиге, «Химки» из числа лидеров опустились на восьмое место, опережая «Бамберг» лишь по дополнительным показателям. «Химки» неудачно провели гостевые матчи с грандами европейского баскетбола — греческим «Панатинаикосом» и турецким «Фенербахче», в предыдущей домашней встрече уступив и израильскому «Маккаби». Проиграли химчане и два последних матча Единой лиги ВТБ — ЦСКА и «Зениту».

«Бамберг» — один из конкурентов «Химок» в борьбе за место в четвертьфинале, германская команда в нынешнем сезоне чередует победы и поражения, две недели назад уступив в гостях одному из аутсайдеров — «Милану».

Зисис и Тринкьери

«Бамберг» является девятикратным чемпионом Германии, победив в трех последних сезонах. Однако в восьмерку лучших команд Евролиги баварцы ни разу не пробивались, год назад заняв в регулярном чемпионате лишь 13-е место. Возглавляет «Бамберг» 49-летний итальянский специалист Андреа Тринкьери, который ранее тренировал казанский УНИКС и сборную Греции.

Лидерами «Бамберга» являются Дэниэл Хэккетт, Рики Хикмэн и Огастин Рабит, недавно пополнил команду чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2006 года, 31-летний американский форвард Дорелл Райт, который уже вышел в лидеры «Бамберга» по результативности. Самый опытный игрок германской команды — 34-летний греческий защитник Никос Зисис, в 2008 году побеждавший в Евролиге в составе ЦСКА.

В составе «Химок» еще одна потеря — в матче с «Фенербахче» перелом кисти правой руки получил центровой Томас Робинсон, зато вернулся в строй после операции Энтони Гилл. По словам главного тренера «Химок» Георгиоса Барцокаса, травма Робинсона может серьезно сказаться на игре подмосковной команды, которая потеряла лучшего баскетболиста в Евролиге по действиям на подборах.

Матч «Химки» — «Бамберг» пройдет на подмосковной «Мытищи-Арене», начало — 20:00 мск. В пятницу свою игру 10-го тура Евролиги проведет лидер регулярного чемпионата ЦСКА, который принимает испанскую «Барселону».

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