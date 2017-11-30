Астахов: Высока вероятность, что Ханикатт сыграет с «Бамбергом»
Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов — о предстоящей игре в Евролиге и посещаемости матчей клуба.
Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов — о предстоящей игре в Евролиге и посещаемости матчей клуба.
В 10-м туре Евролиги БК «Химки» постарается прервать трехматчевую безвыигрышную серию в игре с немецким «Бамбергом». В преддверии матча подмосковный клуб потерял своего основного центрового — Томаса Робинсона. Американец получил перелом руки в поединке с «Фенербахче» и пропустит несколько месяцев. При этом в строй возвращается один из любимцев местных болельщиков — Тайлер Ханикатт, последний раз выходивший на паркет в конце сентября. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор «Химок» Павел Астахов.
— Матч с «Бамбергом» очень важен для нас, — отметил Павел Астахов. — Мы являемся соседями по турнирной таблице и очень хотим выиграть при своих болельщиках. Но не стоит забывать, что каждый матч регулярного сезона Евролиги — это серьезное испытание. Тут нет слабых команд, а «Бамберг» в этом сезоне доказал, что ему вполне по силам биться за место в
— Тайлер Ханикатт вернется на площадку в игре с немецким клубом?
— Такая вероятность высока. Травмы его больше не беспокоят, он готовится к матчу. Тайлер потерял физические и игровые кондиции, но я уверен, что он постепенно наберет их и выйдет на тот уровень, который мы от него ожидаем.
— В команде расстроены травмой Томаса Робинсона?
— Травмы — это часть спорта. Невозможно не получить ни одного повреждения за всю карьеру. Все это понимают. Конечно, без Робинсона будет тяжелее, особенно в борьбе под кольцом. Но я считаю, что в «Химках» достаточно игроков, способных заменить Томаса. У нас очень опытный тренер, который найдет те сочетания, которые помогут нивелировать отсутствие американца.
— Марко Тодорович уже не сможет заменить его в заявке на матчи Единой лиги ВТБ?
— Да, всё верно. Регламент Лиги ВТБ не предполагает такой возможности.
— А насколько велика вероятность, что «Химки» подпишут еще одного легионера, способного играть на позиции пятого номера?
— Технически это возможно. Сейчас мы смотрим рынок и если найдем игрока, который устроит главного тренера и согласится на временный контракт (два-три месяца), то у нас может появиться новичок. Если мы не найдем такого человека, будем справляться своими силами. Повторюсь, у нас хороший состав и сильный тренер.
— Ожидали такой высокой посещаемости «Арены Мытищи»?
— Мы готовились, что будем играть в Мытищах, провели масштабную рекламную кампанию, поработали с болельщиками, и это дало результат. Посещаемость действительно неплохая, но мы хотим большего. На каждый матч Евролиги можно собрать аншлаг. Надеюсь, в декабре и январе у нас получится осуществить этот план. В Мытищи приедут «Барселона», «Реал» и «Олимпиакос». Это серьезные команды и бренды, которые должны привлечь любителей баскетбола со всего Подмосковья. Мы хотим, чтобы болельщики были довольны не только игрой команды, но и комфортно чувствовали себя на арене, увидели красочное шоу, приобрели без очереди вкусную еду. Мы активно работаем над этим.