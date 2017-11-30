Астахов: Высока вероятность, что Ханикатт сыграет с «Бамбергом»

Источник: ИТАР-ТАСС

В 10-м туре Евролиги БК «Химки» постарается прервать трехматчевую безвыигрышную серию в игре с немецким «Бамбергом». В преддверии матча подмосковный клуб потерял своего основного центрового — Томаса Робинсона. Американец получил перелом руки в поединке с «Фенербахче» и пропустит несколько месяцев. При этом в строй возвращается один из любимцев местных болельщиков — Тайлер Ханикатт, последний раз выходивший на паркет в конце сентября. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

— Матч с «Бамбергом» очень важен для нас, — отметил Павел Астахов. — Мы являемся соседями по турнирной таблице и очень хотим выиграть при своих болельщиках. Но не стоит забывать, что каждый матч регулярного сезона Евролиги — это серьезное испытание. Тут нет слабых команд, а «Бамберг» в этом сезоне доказал, что ему вполне по силам биться за место в плей-офф. После матча в Турции нам удалось восстановить силы, многие получили небольшой отдых. Надеюсь, эта пауза благоприятно отразится на команде и парни покажут свою лучшую игру.

— Тайлер Ханикатт вернется на площадку в игре с немецким клубом?

— Такая вероятность высока. Травмы его больше не беспокоят, он готовится к матчу. Тайлер потерял физические и игровые кондиции, но я уверен, что он постепенно наберет их и выйдет на тот уровень, который мы от него ожидаем.

— В команде расстроены травмой Томаса Робинсона?

— Травмы — это часть спорта. Невозможно не получить ни одного повреждения за всю карьеру. Все это понимают. Конечно, без Робинсона будет тяжелее, особенно в борьбе под кольцом. Но я считаю, что в «Химках» достаточно игроков, способных заменить Томаса. У нас очень опытный тренер, который найдет те сочетания, которые помогут нивелировать отсутствие американца.

— Марко Тодорович уже не сможет заменить его в заявке на матчи Единой лиги ВТБ?

— Да, всё верно. Регламент Лиги ВТБ не предполагает такой возможности.

— А насколько велика вероятность, что «Химки» подпишут еще одного легионера, способного играть на позиции пятого номера?

— Технически это возможно. Сейчас мы смотрим рынок и если найдем игрока, который устроит главного тренера и согласится на временный контракт (два-три месяца), то у нас может появиться новичок. Если мы не найдем такого человека, будем справляться своими силами. Повторюсь, у нас хороший состав и сильный тренер.

— Ожидали такой высокой посещаемости «Арены Мытищи»?