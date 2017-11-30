Астахов: Высока вероятность, что Ханикатт сыграет с «Бамбергом»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт»
Опрос выявил самые неуместные ситуации для проверки смартфона
В семье Андрея Малахова и его жены опять намечается пополнение
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Мария Кожевникова в золотом плаще пришла на модный показ
Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.11
Эвертон4
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
29.11
Манчестер Сити2
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
29.11
Стоук Сити0
Ливерпуль3
Футбол. Зарубежный
29.11
ПСЖ2
Труа0
Футбол. Зарубежный
29.11
Арсенал5
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
29.11
Борнмут1
Бернли2
Футбол. Зарубежный
29.11
Челси1
Суонси0
Хоккей. НХЛ
03:30
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Футбол. Зарубежный
29.11
Генгам0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
29.11
Анже1
Ренн2
Футбол. Зарубежный
29.11
Лион1
Лилль2
Футбол. Зарубежный
29.11
Метц0
Марсель3
Футбол. Зарубежный
29.11
Нант1
Монако0
Футбол. Зарубежный
29.11
Тулуза1
Ницца2
Хоккей. НХЛ
05:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
29.11
ЦСКА3
Куньлунь1
Хоккей. КХЛ
29.11
СКА3
Авангард2
Хоккей. КХЛ
29.11
ЙокеритОТ4
Амур5
Биатлон. Биатлон
29.11
Эстерсунд (Швеция)
Индивидуальная гонка (Ж)
Хоккей. КХЛ
29.11
Локомотив5
Барыс0
Хоккей. КХЛ
29.11
Ак Барс0
Салават Юлаев1
Все события
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина
«Барселона» разгромила «Мурсию» и вышла в 1/8 Кубка Испании
Екатерина Андреева показала эволюцию стиля дикторов
Поклонники не узнали Анну Хилькевич без макияжа
Ростовское телевидение сняло Райана Гослинга в рекламе против ВИЧ
Ватные палочки могут привести к потере слуха
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
7Гран-при Абу-Даби
8«Зенит» победил «Вардар» в Лиге Европы
01:00 (мск), источник: Известия

Астахов: Высока вероятность, что Ханикатт сыграет с «Бамбергом»

Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов — о предстоящей игре в Евролиге и посещаемости матчей клуба.

Источник: ИТАР-ТАСС

В 10-м туре Евролиги БК «Химки» постарается прервать трехматчевую безвыигрышную серию в игре с немецким «Бамбергом». В преддверии матча подмосковный клуб потерял своего основного центрового — Томаса Робинсона. Американец получил перелом руки в поединке с «Фенербахче» и пропустит несколько месяцев. При этом в строй возвращается один из любимцев местных болельщиков — Тайлер Ханикатт, последний раз выходивший на паркет в конце сентября. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор «Химок» Павел Астахов.

— Матч с «Бамбергом» очень важен для нас, — отметил Павел Астахов. — Мы являемся соседями по турнирной таблице и очень хотим выиграть при своих болельщиках. Но не стоит забывать, что каждый матч регулярного сезона Евролиги — это серьезное испытание. Тут нет слабых команд, а «Бамберг» в этом сезоне доказал, что ему вполне по силам биться за место в плей-офф. После матча в Турции нам удалось восстановить силы, многие получили небольшой отдых. Надеюсь, эта пауза благоприятно отразится на команде и парни покажут свою лучшую игру.

— Тайлер Ханикатт вернется на площадку в игре с немецким клубом?

— Такая вероятность высока. Травмы его больше не беспокоят, он готовится к матчу. Тайлер потерял физические и игровые кондиции, но я уверен, что он постепенно наберет их и выйдет на тот уровень, который мы от него ожидаем.

— В команде расстроены травмой Томаса Робинсона?

— Травмы — это часть спорта. Невозможно не получить ни одного повреждения за всю карьеру. Все это понимают. Конечно, без Робинсона будет тяжелее, особенно в борьбе под кольцом. Но я считаю, что в «Химках» достаточно игроков, способных заменить Томаса. У нас очень опытный тренер, который найдет те сочетания, которые помогут нивелировать отсутствие американца.

— Марко Тодорович уже не сможет заменить его в заявке на матчи Единой лиги ВТБ?

— Да, всё верно. Регламент Лиги ВТБ не предполагает такой возможности.

— А насколько велика вероятность, что «Химки» подпишут еще одного легионера, способного играть на позиции пятого номера?

— Технически это возможно. Сейчас мы смотрим рынок и если найдем игрока, который устроит главного тренера и согласится на временный контракт (два-три месяца), то у нас может появиться новичок. Если мы не найдем такого человека, будем справляться своими силами. Повторюсь, у нас хороший состав и сильный тренер.

— Ожидали такой высокой посещаемости «Арены Мытищи»?

— Мы готовились, что будем играть в Мытищах, провели масштабную рекламную кампанию, поработали с болельщиками, и это дало результат. Посещаемость действительно неплохая, но мы хотим большего. На каждый матч Евролиги можно собрать аншлаг. Надеюсь, в декабре и январе у нас получится осуществить этот план. В Мытищи приедут «Барселона», «Реал» и «Олимпиакос». Это серьезные команды и бренды, которые должны привлечь любителей баскетбола со всего Подмосковья. Мы хотим, чтобы болельщики были довольны не только игрой команды, но и комфортно чувствовали себя на арене, увидели красочное шоу, приобрели без очереди вкусную еду. Мы активно работаем над этим.

 Турнир претендентов без аутсайдеров
Сергей Воропаев: «Сочи» гасит кредиты без просрочек»
Эстерсунд: белорусский выстрел, российская тишина
«Барселона» разгромила «Мурсию» и вышла в 1/8 Кубка Испании
Marca: Нападающий сборной России входит в шорт-лист «Реала»
Шипулин и Волков выступят в индивидуальной гонке на этапе КМ
Хоккеист ЦСКА забил «гол Гранлунда» в матче КХЛ (видео)
Тренер: Лыжник Легков сейчас в ужасном состоянии
Marca: ФИФА решила больше не проводить Кубок конфедераций
Новости
Авто
Mitsubishi смогла удивить: японцы сделали машину 1917 года Самой интересной премьерой Mitsubishi на моторшоу в Лос-Анджелесе стала… Model A 1917 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Реконструкцию корпуса РАНХиГС в Москве завершат в конце 2021 г
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Таблица размножения: кому положено пособие за первенца Президент России Владимир Путин предложил новую меру для повышения рождаемости в стране — пособие на первого ребенка. Подобные инициативы успешно действуют в ряде стран.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь