Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Баскетболистки УГМК на своем паркете обыграли «Скио» в матче Евролиги
МОСКВА, 29 ноя —
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МОСКВА, 29 ноя —
Встреча группы В, прошедшая в среду в Екатеринбурге, завершилась победой УГМК со счетом 64:50 (15:14, 15:8, 12:15, 22:13). В составе хозяек Бриттни Грайнер набрала 24 очков и сделала 8 подборов. У «Скио» 11 очков набросала Франческа Дотто.
Следующий матч УГМК проведет дома 6 декабря против французского «Монпелье».