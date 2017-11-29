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20:30 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки УГМК на своем паркете обыграли «Скио» в матче Евролиги

МОСКВА, 29 ноя — Р-Спорт. Баскетболистки екатеринбургского УГМК обыграли итальянский «Скио» в матче группового этапа Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча группы В, прошедшая в среду в Екатеринбурге, завершилась победой УГМК со счетом 64:50 (15:14, 15:8, 12:15, 22:13). В составе хозяек Бриттни Грайнер набрала 24 очков и сделала 8 подборов. У «Скио» 11 очков набросала Франческа Дотто.

Следующий матч УГМК проведет дома 6 декабря против французского «Монпелье».

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