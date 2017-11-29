Время побеждать: «Химки» против фортуны

С победного матча против «Басконии», который подмосковная команда на зубах вытащила в последней четверти, прошло уже почти три недели. И они были очень сложными для желто-синих. Они трижды уступили в Евролиге, где до этого победили пять раз в шести стартовых встречах.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Началось все с очень неудачно сложившегося матча против «Панатинаикоса» в Афинах. Затем последовало первое в европейском сезоне домашнее поражение — от тель-авивского «Маккаби». И еще один проигрыш в гостях — на этот раз от действующего чемпиона Евролиги «Фенербахче». Причем игра в Стамбуле могла повернуться и по-другому, но в заключительной четверти «Химкам» не улыбнулась Фортуна, и они уступили всего четыре очка. Между этим команда Георгиоса Барцокаса потерпела поражение и в Единой лиге, на своем паркете позволив «Зениту» взять реванш за плей-офф прошлого сезона.

Впрочем, у наступившей черной полосы есть вполне конкретные причины. Одна из них — и без того насыщенный календарь в ноябре просто-таки изобиловал встречами со статусными оппонентами, играть с которыми приходилось порой через день. Естественно, что «Химкам» порой не хватало свежести.

Но как будто этого было мало, так еще одним испытанием, которое подбросила судьба, стали травмы. Мало того, что Тайлер Ханикатт, возвращению которого летом так радовались поклонники «Химок», еще не выходил на площадку в официальных матчах и только недавно возобновил тренировки. Так еще и в середине ноября из-за банального аппендицита на операционный стол угодил Энтони Гилл, пропустивший две недели и еще продолжающий набирать форму. А в матче с «Фенером» желто-синие лишились Томаса Робинсона, который в игровом моменте ударился о стойку и получил перелом одной из костей кисти. А это также хирургическое вмешательство и несколько месяцев на восстановление.

Генеральный директор клуба Павел Астахов даже не исключил, что «Химки» вернутся на рынок, чтобы найти Ти-Робу подмену.

— Состав у нас достаточно глубокий, но, конечно, изучим вопрос, — цитирует Астахова «Р-Спорт». — Просто на эту позицию и летом то было сложно найти игрока, а сейчас тем более. Конечно, шанс получит Марко Тодорович, это сто процентов.

Травмы, а также отъезд в сборную России Андрея Зубкова привели к тому, что Барцокасу, по его словам, было тяжело даже проводить тренировки из-за кадровых сложностей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BcDKZPDh4IT/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Brose Bamberg (@brosebamberg)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-28T18:43:50+00:00">Nov 28, 2017 at 10:43am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

Так что ничего удивительного, что «Химки», ставшие настоящим открытием Евролиги в первый месяц сезона, сбавили обороты и теперь идут в середине таблицы. Но матч с «Бамбергом» может стать переломным в нынешней ситуации. В пользу этого есть несколько доводов.

Немецкая команда, которая, кстати, имеет аналогичные турнирные показатели с желто-синими — соперник крепко сбитый и твердо стоящий на ногах, но к топ-клубам не относящийся. В прошлом сезоне они стали 13-ми в регулярке. Суперзвезд в составе «Бамберга» найти сложно — достаточно сказать, что их лидерами являются американец с грузинским паспортом Рики Хикман и еще один представитель США Огастин Рабит.

Да, этот коллектив далеко не подарок, он очень неуступчивый. Но при этом «Бамберг» пока худший в лиге по подборам. Что безусловно на руку «Химкам» после потери Робинсона. А также должно помочь подмосковной команде раскрепоститься в атаке, ведь уже четыре матча подряд им не удается добраться до отметки в 70 очков.

Хотя «Бамберг» не так прост, и явно пользуется благосклонностью Фортуны — в двух из последних трех матчей немецкой команде удавалось выиграть буквально чудом. Они сумели ликвидировать отставание «-26» во встрече с «Барселоной», уверенно забрав вторую половину. А затем благодаря рывку 14:1 на последних минутах вырвали победу над «Валенсией» с разницей в одно очко. Но не может же запас удачи быть вечным, верно?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bbef1awHtRm/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">(RUS)?? Опробовали паркет «Олимпийского СЦ — — — (EN) Practice at OAK #PAOKhimki #ПАОХимки</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by BС Khimki (@khimkibasket) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-14T12:59:17+00:00">Nov 14, 2017 at 4:59am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ИКС-ФАКТОР ДЛЯ «ХИМОК»

Кроме того, на стороне «Химок» будет преимущество своей площадки. А это, как показывает нынешний сезон, серьезный фактор. Желто-синие на «Арене Мытищи» собирают достаточно большую аудиторию в каждом матче. Эта симпатия взаимна — клуб получает от болельщиков горячую поддержку, а взамен предлагает как помощь в дороге на баскетбол, так и развлечения на любой вкус перед игрой и по ее ходу.

Например, на матчах зрителей ждет яркое шоу, которое обновляется перед каждой игрой. А также разные приятные сюрпризы. Так, уже известно, что перед домашней встречей с «Барселоной», которая пройдет 29 декабря, на арене выступит один из самых популярных и уважаемых в стране рэп-коллективов «Каста».