Баскетболист «Химок» Робинсон выбыл на несколько месяцев из-за перелома кисти руки

Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Фенербахче» и «Химками» прошла в Стамбуле 24 ноября и завершилась со счетом 71:67 в пользу турецкой команды. После встречи главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас сообщил агентству «Р-Спорт», что у Робинсона подозрение на перелом руки.

Как отмечается, центровой прошел медобследование, которое выявило у него перелом ладьевидной кости на кисти правой руки. В ближайшие дни игроку придется перенести операцию, на восстановление после которой потребуется несколько месяцев.