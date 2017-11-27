Баскетболист «Химок» Робинсон выбыл на несколько месяцев из-за перелома кисти руки
МОСКВА, 27 ноя —
МОСКВА, 27 ноя —
Встреча между «Фенербахче» и «Химками» прошла в Стамбуле 24 ноября и завершилась со счетом 71:67 в пользу турецкой команды. После встречи главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас сообщил агентству «Р-Спорт», что у Робинсона подозрение на перелом руки.
Как отмечается, центровой прошел медобследование, которое выявило у него перелом ладьевидной кости на кисти правой руки. В ближайшие дни игроку придется перенести операцию, на восстановление после которой потребуется несколько месяцев.
Робинсон в нынешнем сезоне провел за «Химки» четыре матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем по 10,3 очка и делая по 5 подборов.