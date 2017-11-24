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09:47 (мск), источник: Газета.Ру

Швед вспомнит о Евробаскете

Подмосковные «Химки» в рамках очередного тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги встретятся в гостях со стамбульским «Фенербахче». «Газета.Ru» рассказывает о матче, в котором Алексею Шведу и компании будут противостоять действующие чемпионы турнира.

Источник: Газета.Ру

В пятницу, 24 ноября, в одном из центральных матчей девятого тура баскетбольной Евролиги подмосковные «Химки» на выезде сразятся со стамбульским «Фенербахче».

Вояж в азиатскую часть древнейшего города станет для российского клуба очередной серьезнейшей проверкой амбиций, коих у химчан в этом сезоне достаточно.

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В особых представлениях «Фенер» не нуждается — гостить желто-синие будут у действующих чемпионов Евролиги, в минувшем розыгрыше турнира впервые в своей истории завоевавших главный трофей континента.

При этом майский успех турок не стал ни для кого сюрпризом: в последние годы коллектив, до этого не славившийся громкими еврокубковыми викториями, показывал планомерное развитие, которое в итоге привело его в число постоянных претендентов на топ-1 как на внутренней арене (три чемпионства за последние четыре года), так и на внешней (три кряду участия в «Финале четырех»).

Главным творцом очевидного прогресса стамбульцев принято считать сербского специалиста Желько Обрадовича — взойдя на пост наставника «Фенербахче» еще в 2013 году, признанный гуру европейского тренерского цеха в кратчайшие сроки сумел построить в Стамбуле действительно топовую команду, получать в соперники которую не хочет более-менее никто.

Не умаляя гения Обрадовича, нельзя не отметить, что и материал для работы ему в Турции сумели предоставить крайне неплохой — ту же Евролигу-2016/17 выиграл отнюдь не средненький, пусть и боевитый подбор игроков, а целый ряд самых настоящих звезд, чего и близко не было у многих других участников турнира.

В то же время постчемпионское межсезонье серьезно ударило по стамбульцам: в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) решили отъехать сразу два лидера команды Богдан Богданович и Экпе Удо, отправившиеся покорять сердца болельщиков «Сакраменто» и «Юты» соотвественно.

Кроме того, покинул Стамбул опытнейший «большой» Перо Антич, что тоже стало для турок новостью не из приятных.

Безусловно, не сидел без дела при таких вводных и селекционный отдел «Фенера» — завербованы были Николо Мелли, Джейсон Томпсон, Брэдли Уонамэйкер и Марко Гудурич. Однако новички — по крайней мере на данный момент — не могут полностью восполнить летние потери своих работодателей.

По-настоящему оправдываются пока что лишь приобретение Уонамэйкера, согласно СМИ, имевшего шансы в межсезонье стать баскетболистом московского ЦСКА, да приглашение Мелли — по итогам восьми туров Евролиги американец является вторым в клубе по результативности и ассистам с 12,6 очками и 4,75 передачами в среднем за матч, тогда как его итальянский напарник лидирует по подборам (5,63).

Относительно неплох и Томпсон, входящий в топ-5 лиги по блокшотам, однако от игрока, проведшего в НБА аж восемь лет, турецкие фанаты вправе были ждать большего — пусть и со скидкой на годовое путешествие форварда в своеобразный чемпионат Китая.

Куда чаще и ярче поклонников действующих чемпионов радует чешский центровой Ян Веселы, без сомнения, являющийся главной звездой коллектива Обрадовича.

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Будучи выбранным под шестым номером на драфте НБА 2011 года, талантливый чех долгое время пытался приспособиться к тонкостям североамериканского баскетбола, однако за несколько лет в США так и не сумел оправдать выданные себе авансы и в конце концов отправился завоевывать Европу, где у него достаточно оперативно стало получаться если не все, то многое.

Определяющим для карьеры Веселы оказался переход с позиции тяжелого форварда на «пятерку» — подобная смена приоритетов сделал Яна одним из самых доминирующих центровых Старого Света, в умелых руках тренера способного уничтожать соперников едва ли не в одиночку.

Правда, геройств чешского «большого» пока что не особо хватает для прохождения сезона без значимых потерь — что в Евролиге (5−3), что во внутреннем первенстве (поражения от главных оппонентов в борьбе за титул) «Фенербахче» отнюдь не выглядит непобедимым титаном, раздавая очки там, где этого делать, вероятно, не должен.

При этом и победить стамбульцы могут, естественно, кого угодно — чего только стоит гостевая виктория над ЦСКА (95:93), хоть и добытая в овертайме.

Неоднозначно в этой розыгрыше главного еврокубка выступают и «Химки», на счету которых перед поездкой в Турции значатся те же пять побед в восьми матчах.

Выдав сверхуспешный старт в международном чемпионате (5−1, выездная победа над грозным «Реалом»), желто-синие несколько забуксовали (два кряду поражения в Евролиге, плюс проигрыши ЦСКА и «Зениту» в Единой лиге ВТБ), одной из причиной чего стали травмы ключевых исполнителей.

В преддверии встречи с «Фенером» ситуация с заполненностью лазарета у подмосковной команды действительно грустная — точно не смогут помочь своим партнерам на «Улкер Спортс Арене», славящейся своим бешеным шумовым фоном, ни Энтони Гилл, ни Тайлер Ханикатт.

Под большим вопросом участие в поединке и форварда Томаса Робинсона, лидера всей Евролиги по подборам (8,13 в среднем) — возможное отсутствие атлетичного американца на площадке напрочь развяжет руки Веселы в плане доминации в «красках», что еще более усложнит задачу подопечных Георгиоса Барцокаса по добыче очков в Турции.

Плюс нельзя забывать о потере Андрея Зубкова — «большой», к счастью, здоров и готов биться на паркете, однако в ближайшее время делать он это будет в майке сборной России, куда он был вызван для подготовки к играм отборочного турнира на Кубок мира 2019 года.

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Однако при всех очевидных трудностях химчан списывать со счетов совсем не стоит. По-прежнему в строю одна из главных звезд Евролиги Алексей Швед, на текущий момент идущий вторым в споре бомбардиров первенства (19,25 очков в среднем) — не исключено и то, что защитник вспомнит славные времена Евробаскета-2017, добрая часть которого была сыграна россиянами именно на арене стамбульцев, и выдаст очередной индивидуальный перформанс под оглушающий свист с трибун.

Характер и бойцовские качества химчан вообще обещают стать краеугольным камнем их успеха/неудачи в предстоящей игре: появись лишь малейшее смятение в глазах гостей, и «Фенербахче» уже будет не остановить.

Добавим, что в общей сложности между собой сегодняшние оппоненты встречались в рамках Евролиги шесть раз — на четыре победы турок россияне ответили двумя викториями, причем обе из них были добыты на домашнем паркете.

Матч «Фенербахче» — «Химки» состоится 24 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.

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