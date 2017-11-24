Швед вспомнит о Евробаскете

В пятницу, 24 ноября, в одном из центральных матчей девятого тура баскетбольной Евролиги подмосковные «Химки» на выезде сразятся со стамбульским «Фенербахче».
Вояж в азиатскую часть древнейшего города станет для российского клуба очередной серьезнейшей проверкой амбиций, коих у химчан в этом сезоне достаточно.
В особых представлениях «Фенер» не нуждается — гостить желто-синие будут у действующих чемпионов Евролиги, в минувшем розыгрыше турнира впервые в своей истории завоевавших главный трофей континента.
При этом майский успех турок не стал ни для кого сюрпризом: в последние годы коллектив, до этого не славившийся громкими еврокубковыми викториями, показывал планомерное развитие, которое в итоге привело его в число постоянных претендентов на топ-1 как на внутренней арене (три чемпионства за последние четыре года), так и на внешней (три кряду участия в «Финале четырех»).
Главным творцом очевидного прогресса стамбульцев принято считать сербского специалиста Желько Обрадовича — взойдя на пост наставника «Фенербахче» еще в 2013 году, признанный гуру европейского тренерского цеха в кратчайшие сроки сумел построить в Стамбуле действительно топовую команду, получать в соперники которую не хочет более-менее никто.
Не умаляя гения Обрадовича, нельзя не отметить, что и материал для работы ему в Турции сумели предоставить крайне неплохой — ту же Евролигу-2016/17 выиграл отнюдь не средненький, пусть и боевитый подбор игроков, а целый ряд самых настоящих звезд, чего и близко не было у многих других участников турнира.
В то же время постчемпионское межсезонье серьезно ударило по стамбульцам: в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) решили отъехать сразу два лидера команды Богдан Богданович и Экпе Удо, отправившиеся покорять сердца болельщиков «Сакраменто» и «Юты» соотвественно.
Кроме того, покинул Стамбул опытнейший «большой» Перо Антич, что тоже стало для турок новостью не из приятных.
Безусловно, не сидел без дела при таких вводных и селекционный отдел «Фенера» — завербованы были Николо Мелли, Джейсон Томпсон, Брэдли Уонамэйкер и Марко Гудурич. Однако новички — по крайней мере на данный момент — не могут полностью восполнить летние потери своих работодателей.
По-настоящему оправдываются пока что лишь приобретение Уонамэйкера, согласно СМИ, имевшего шансы в межсезонье стать баскетболистом московского ЦСКА, да приглашение Мелли — по итогам восьми туров Евролиги американец является вторым в клубе по результативности и ассистам с 12,6 очками и 4,75 передачами в среднем за матч, тогда как его итальянский напарник лидирует по подборам (5,63).
Относительно неплох и Томпсон, входящий в топ-5 лиги по блокшотам, однако от игрока, проведшего в НБА аж восемь лет, турецкие фанаты вправе были ждать большего — пусть и со скидкой на годовое путешествие форварда в своеобразный чемпионат Китая.
Куда чаще и ярче поклонников действующих чемпионов радует чешский центровой Ян Веселы, без сомнения, являющийся главной звездой коллектива Обрадовича.
Будучи выбранным под шестым номером на драфте НБА 2011 года, талантливый чех долгое время пытался приспособиться к тонкостям североамериканского баскетбола, однако за несколько лет в США так и не сумел оправдать выданные себе авансы и в конце концов отправился завоевывать Европу, где у него достаточно оперативно стало получаться если не все, то многое.
Определяющим для карьеры Веселы оказался переход с позиции тяжелого форварда на «пятерку» — подобная смена приоритетов сделал Яна одним из самых доминирующих центровых Старого Света, в умелых руках тренера способного уничтожать соперников едва ли не в одиночку.
Правда, геройств чешского «большого» пока что не особо хватает для прохождения сезона без значимых потерь — что в Евролиге (5−3), что во внутреннем первенстве (поражения от главных оппонентов в борьбе за титул) «Фенербахче» отнюдь не выглядит непобедимым титаном, раздавая очки там, где этого делать, вероятно, не должен.
При этом и победить стамбульцы могут, естественно, кого угодно — чего только стоит гостевая виктория над ЦСКА (95:93), хоть и добытая в овертайме.
Неоднозначно в этой розыгрыше главного еврокубка выступают и «Химки», на счету которых перед поездкой в Турции значатся те же пять побед в восьми матчах.
Выдав сверхуспешный старт в международном чемпионате (5−1, выездная победа над грозным «Реалом»), желто-синие несколько забуксовали (два кряду поражения в Евролиге, плюс проигрыши ЦСКА и «Зениту» в Единой лиге ВТБ), одной из причиной чего стали травмы ключевых исполнителей.
В преддверии встречи с «Фенером» ситуация с заполненностью лазарета у подмосковной команды действительно грустная — точно не смогут помочь своим партнерам на «Улкер Спортс Арене», славящейся своим бешеным шумовым фоном, ни Энтони Гилл, ни Тайлер Ханикатт.
Под большим вопросом участие в поединке и форварда Томаса Робинсона, лидера всей Евролиги по подборам (8,13 в среднем) — возможное отсутствие атлетичного американца на площадке напрочь развяжет руки Веселы в плане доминации в «красках», что еще более усложнит задачу подопечных Георгиоса Барцокаса по добыче очков в Турции.
Плюс нельзя забывать о потере Андрея Зубкова — «большой», к счастью, здоров и готов биться на паркете, однако в ближайшее время делать он это будет в майке сборной России, куда он был вызван для подготовки к играм отборочного турнира на Кубок мира 2019 года.
Однако при всех очевидных трудностях химчан списывать со счетов совсем не стоит. По-прежнему в строю одна из главных звезд Евролиги Алексей Швед, на текущий момент идущий вторым в споре бомбардиров первенства (19,25 очков в среднем) — не исключено и то, что защитник вспомнит славные времена Евробаскета-2017, добрая часть которого была сыграна россиянами именно на арене стамбульцев, и выдаст очередной индивидуальный перформанс под оглушающий свист с трибун.
Характер и бойцовские качества химчан вообще обещают стать краеугольным камнем их успеха/неудачи в предстоящей игре: появись лишь малейшее смятение в глазах гостей, и «Фенербахче» уже будет не остановить.
Добавим, что в общей сложности между собой сегодняшние оппоненты встречались в рамках Евролиги шесть раз — на четыре победы турок россияне ответили двумя викториями, причем обе из них были добыты на домашнем паркете.
Матч «Фенербахче» — «Химки» состоится 24 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.