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09:08 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Црвены Звезды» уступили дома «Басконии» в матче Евролиги

МОСКВА, 24 ноя — Р-Спорт. Баскетболисты сербской «Црвены Звезды» на своем паркете уступили испанской «Басконии» в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: AFP 2017

Встреча, прошедшая в четверг в Белграде, завершилась поражением хозяев паркета со счетом 81:85 (17:22, 21:25, 19:17, 24:21). У победителей самым результативным игроком с 17 очками в активе стал Йоханнес Войгтманн, у хозяев 19 очков набрал Матиас Лессор.

Результаты других матчей дня:

«Барселона» (Испания) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 89:67,

«Милан» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 85:86,

«Бамберг» (Германия) — «Валенсия» (Испания) — 83:82,

«Жальгирис» (Литва) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 91:83.

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