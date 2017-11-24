Баскетболисты «Црвены Звезды» уступили дома «Басконии» в матче Евролиги

Встреча, прошедшая в четверг в Белграде, завершилась поражением хозяев паркета со счетом 81:85 (17:22, 21:25, 19:17, 24:21). У победителей самым результативным игроком с 17 очками в активе стал Йоханнес Войгтманн, у хозяев 19 очков набрал Матиас Лессор.