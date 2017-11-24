Сейчас 33-летний бывший нападающий «Милана» и мадридского «Реала» находится в Бразилии, где выступает за местный «Атлетико Минейро»
Баскетболисты «Црвены Звезды» уступили дома «Басконии» в матче Евролиги
МОСКВА, 24 ноя —
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МОСКВА, 24 ноя —
Встреча, прошедшая в четверг в Белграде, завершилась поражением хозяев паркета со счетом 81:85 (17:22, 21:25, 19:17, 24:21). У победителей самым результативным игроком с 17 очками в активе стал Йоханнес Войгтманн, у хозяев 19 очков набрал Матиас Лессор.
Результаты других матчей дня:
«Барселона» (Испания) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 89:67,
«Милан» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция) — 85:86,
«Бамберг» (Германия) — «Валенсия» (Испания) — 83:82,
«Жальгирис» (Литва) — «Анадолу Эфес» (Турция) — 91:83.