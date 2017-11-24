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01:51 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА и «Химки» проведут гостевые матчи Евролиги

ТАСС, 24 ноября. Баскетбольный ЦСКА сыграет в пятницу в гостях с испанской «Уникахой» в матче девятого тура Евролиги. «Химки» отправятся в гости к победителю турнира прошлого сезона — турецкому «Фенербахче».

Источник: ИТАР-ТАСС

Домашнее поражение от «Фенербахче» в матче недельной давности не поколебало лидерство ЦСКА в регулярном чемпионате. ЦСКА делит первое место с греческим «Олимпиакосом», одержав шесть побед, тогда как подмосковная команда занимает седьмую строчку, победив пять раз. В очередном туре российским клубам предстоят непростые матчи, особенно «Химкам», которые не лучшим образом выступают в гостях.

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ЦСКА сыграет в Малаге с чемпионом Испании 2006 года — «Уникахой», которая в прошлом сезоне добралась до полуфинала национального первенства и вернулась в Евролигу спустя сезон благодаря победе в Кубке Европы. «Уникаха» девять сезонов подряд останавливалась на стадии «топ-16», а в нынешнем сезоне одержала лишь три победы и находится в числе аутсайдеров Евролиги. При этом баскетболисты «Уникахи» могут похвастаться победой над «Фенербахче» в стартовом туре регулярного сезона.

Не лучшим образом «Уникаха» выступает и в чемпионате Испании, с четырьмя победами в девяти турах занимая лишь восьмое место. Однако наставник армейцев Димитрис Итудис настраивает свою команду на тяжелую борьбу, учитывая, что не сыграют в Андалусии отправившиеся в сборную России на отборочные матчи с боснийцами и бельгийцами Михаил Кулагин, Виталий Фридзон и Семен Антонов.

Матч между «Уникахой» и ЦСКА пройдет во дворце спорта имени Хосеи Марии Мартин Карпены в Малаге, начало — 22:45 мск.

Химки в Стамбуле

«Химки» сыграют в пятницу с сильнейшим клубом Европы «Фенербахче», который после не совсем удачного старта постепенно набирает обороты и одержал, как и химчане, пять побед. Неделю назад подопечные Желько Обрадовича обыграли в Москве ЦСКА в овертайме (95:93), хотя и уступили после этой встречи «Олимпиакосу» звание команды с лучшей в Евролиге обороной. При этом «Химки», хотя и входят в верхнюю восьмерку, обороняются в лиге едва ли не хуже всех — соперники в матчах с подмосковными баскетболистами набирают в среднем 82,1 очка.

Матч пройдет на 13-тысячной «Улкер-Арене» в Стамбуле, где «Фенербахче» проиграл предыдущий матч Евролиги «Олимпиакосу». Начало — 22:45 мск.

Гости сыграют без форварда Александра Зубкова, который также отправился в расположение сборной России. Наставник «Химок» Георгиос Барцокас сетует на травмы своих баскетболистов (помимо Зубкова, не смогут сыграть в Стамбуле Тайлер Ханикатт и Энтони Гилл), тогда как у соперника, отметил греческий тренер, очень глубокий состав.

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