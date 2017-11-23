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00:23 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки «Динамо» (Курск) одержали 5-ю победу подряд в Евролиге, одолев «Бурж»

МОСКВА, 22 ноя — Р-Спорт. Баскетболистки курского «Динамо» нанесли поражение французскому «Буржу» в матче группового этапа Евролиги.

Игра группы A, прошедшая в среду в Бурже, закончилась со счетом 76:65 (14:13, 24:18, 15:16. 23:18) в пользу российской команды. В составе действующего победителя Евролиги самой результативной стала Энджел Маккотри, оформившая дабл-дабл — 20 очков и 10 подборов.

«Динамо», одержавшее пять побед подряд со старта группового этапа, в следующем матче 29 ноября примет стамбульский «Галатасарай».

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