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23:17 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки «Енисея» проиграли «Кошице» и лишились шансов на выход в плей-офф КЕ

МОСКВА, 22 ноя — Р-Спорт. Баскетболистки красноярского «Енисея» проиграли словацкому «Кошице» в матче группового этапа Кубка Европы и лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

Встреча группы В, прошедшая в среду в Кошице, завершилась со счетом 77:61 (28:14, 12:21, 21:8, 16:18) в пользу хозяек. В составе «Енисея» самой результативной была Джасинта Монро, набравшая 15 очков.

«Енисей», потерпев третье поражение в пяти играх, лишился шансов на выход в следующий этап турнира. Заключительный матч группового этапа баскетболистки из Красноярска проведут 30 ноября дома с турецким «Мерсином».

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