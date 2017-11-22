Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Баскетболистки «Енисея» проиграли «Кошице» и лишились шансов на выход в плей-офф КЕ
МОСКВА, 22 ноя —
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МОСКВА, 22 ноя —
Встреча группы В, прошедшая в среду в Кошице, завершилась со счетом 77:61 (28:14, 12:21, 21:8, 16:18) в пользу хозяек. В составе «Енисея» самой результативной была Джасинта Монро, набравшая 15 очков.
«Енисей», потерпев третье поражение в пяти играх, лишился шансов на выход в следующий этап турнира. Заключительный матч группового этапа баскетболистки из Красноярска проведут 30 ноября дома с турецким «Мерсином».