Швед устанавливает рекорд и проигрывает «Зениту»

Источник: РИА "Новости"

Отношения «Химок» и «Зенита» вышли на новый уровень в прошлом сезоне — из матчей с вывеской «дуэль Швед-Карасёв» они превратились в настоящее противостояние клубов. Стоит ли напоминать, что в конце мая петербургская дружина Василия Карасёва сделала почти всё, чтобы в октябре играть в Евролиге? Комиссия сильнейшего турнира Старого Света уже походу серии приезжала в Санкт-Петербург для «просмотра» потенциального новичка.

Не сложилось: Алексей Швед с партнёрами были против. Почувствовав уверенность после первой домашней победы, «Химкам» удалось отыграться с 0:2 и вырвать заветную европейскую путёвку в решающем пятом матче.

К первому очному противостоянию нового сезона оба клуба подходили с одинаковыми показателями, по разу проиграв в пяти стартовых встречах. Принципиальность встречи наглядно продемонстрировали зрители Подмосковья, заполнив арену в Химках на 110%. Серьёзно, на 110.

Заключительные минуты предматчевой разминки поражали серьёзностью главных действующих лиц. Показалось даже, что всегда расслабленный и спокойный Алексей Швед ни разу не улыбнулся. Зато он тепло поприветствовал Дрю Гордона. Нынешние соперники непродолжительное время находились в составе «Филадельфии» три сезона назад. К слову, первое их совместное попадание в заявку на матч случилось 13 ноября 2014 года. О той игре оба, наверное, постарались сразу забыть, поскольку их команда проиграла с разницей в 53 очка.

Хозяева бодро стартовали и, казалось, готовы были смять соперника, убив интригу на корню. Швед больше отдавал, чем атаковал. За первые 10 минут игрового времени россиянин отдал четыре результативные передачи из пяти командных. «Зенит» на защиту против лидера химчан отрядил Евгения Воронова, вынужденного выступать в защитной маске из-за перелома носа. Человек-маска с заданием справился, попутно набрав 7 очков и став самым результативным в своей команде.

Широкая ротация, регулярно приносившая пользу жёлто-синим, в этот день утратила актуальность. Томас Робинсон и Энтони Гилл присоединились в лазарете к Тайлеру Ханикатту и пропускали встречу из-за повреждений. В результате гости смотрелись свежее, особенно это было заметно в игре под кольцом.

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Десятиочковая разница держалась большую часть второй половины: а все усилия «Химок» «Зенит» находил ответы. Зал начинал закипать, как и нервы Георгиоса Барцокаса, получившего уже традиционный «технарь» за разговоры с судьями в третьей четверти.

Заключительный игровой отрезок добавил нервов, скорости и силовой борьбы. В одном из эпизодов Сергей Карасёв вылетел за лицевую линию после своего броска и на полном ходу врезался в оператора, который с трудом вернулся на рабочее место.