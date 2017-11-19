Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
34 очка Шведа не спасли «Химки» от домашнего поражения в матче с «Зенитом»
«Зенит» на выезде переиграл «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
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«Зенит» на выезде переиграл «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Химок» Алексей Швед, набравший 34 очка и отдавший 4 результативные передачи. В составе победителей отличился защитник Кайл Курич, на счету которого 17 очков.