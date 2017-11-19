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18:11 (мск), источник: Р-Спорт

БК «Нижний Новгород» победил «Калев» в домашнем матче чемпионата Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 19 ноя — Р-Спорт. Баскетболисты «Нижнего Новгорода» обыграли эстонский «Калев» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 103:85 (18:10, 34:22, 29:22, 22:31) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным стал Петр Губанов, набравший 20 очков. Эстонской команде наибольшее количество очков принес Айзея Бриско — 29.

В следующем матче турнира «Нижний Новгород» 2 декабря на выезде сыграет с саратовским «Автодором», а «Калев» 4 декабря в Москве встретится с ЦСКА.

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