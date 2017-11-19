Национальная хоккейная лига назвала топ-10 лучших голов недели.
БК «Нижний Новгород» победил «Калев» в домашнем матче чемпионата Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 19 ноя —
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МОСКВА, 19 ноя —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 103:85 (18:10, 34:22, 29:22, 22:31) в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным стал Петр Губанов, набравший 20 очков. Эстонской команде наибольшее количество очков принес Айзея Бриско — 29.
В следующем матче турнира «Нижний Новгород» 2 декабря на выезде сыграет с саратовским «Автодором», а «Калев» 4 декабря в Москве встретится с ЦСКА.