Нигерийские бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога квалифицировались на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея).
Баскетболисты «Барселоны» на своем паркете обыграли «Валенсию» в матче Евролиги
МОСКВА, 18 ноя —
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МОСКВА, 18 ноя —
Игра, состоявшаяся в пятницу в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 89:71 (24:18, 26:14, 21:24, 18:15). Самым результативным в составе победителей стал Пьер Ориола, в активе которого 14 очков. У «Валенсии» 13 очков записал на свой счет Тибор Плайсс.
Следующий матч «Барселона» проведет дома 23 ноября против «Маккаби» из
Результаты других матчей 8-го тура:
«Олимпиакос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 85:59,
«Милан» (Италия) — «Бамберг» (Германия) — 71:62.