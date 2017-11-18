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02:18 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Барселоны» на своем паркете обыграли «Валенсию» в матче Евролиги

МОСКВА, 18 ноя — Р-Спорт. Баскетболисты «Барселоны» на своем паркете обыграли «Валенсию» в матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Игра, состоявшаяся в пятницу в Барселоне, завершилась победой хозяев со счетом 89:71 (24:18, 26:14, 21:24, 18:15). Самым результативным в составе победителей стал Пьер Ориола, в активе которого 14 очков. У «Валенсии» 13 очков записал на свой счет Тибор Плайсс.

Следующий матч «Барселона» проведет дома 23 ноября против «Маккаби» из Тель-Авива. «Валенсия» в этот же день сыграет на выезде с немецким «Бамбергом».

Результаты других матчей 8-го тура:

«Олимпиакос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 85:59,

«Милан» (Италия) — «Бамберг» (Германия) — 71:62.

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