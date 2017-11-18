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01:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Цена мгновения: ЦСКА проиграл самый зрелищный матч сезона

Московский ЦСКА потерпел первое домашнее поражение в нынешнем сезоне, в драматичной борьбе уступив действующему победителю Евролиги «Фенербахче» — судьба встречи решилась только на последней секунде дополнительного времени.

Источник: Спорт-Экспресс

Встреча армейцев и «Фенербахче», безусловно, была центральной в 8-м туре главного клубного турнира Европы. А как могло быть иначе, когда в гости к одной из сильнейших команд Старого Света прибыл действующий обладатель трофея? Пусть «Фенербахче» пока не производит такого впечатления, как в прошлом сезоне, но чемпион есть чемпион, на него настрой всегда особый. Помимо этого, у встречи был особый подтекст — ЦСКА подошел к ней с серией в 14 домашних побед в Евролиге, а последним гостем, который уехал из Москвы со щитом, был как раз «Фенер».

ВЕСЕЛОЕ НАЧАЛО

Более того, армейцы проиграли стамбульскому клубу три последние домашние встречи — с тех пор, как у руля «Фенербахче» встал легендарный Желько Обрадович. Сербский тренер — такая же звезда желто-черных, как Ян Веселы, Брэд Уонамейкер или Луиджи Датоме, его вклад в успехи команды огромен. Об этом отлично осведомлен Димитрис Итудис, который много лет был ассистентом Обрадовича в «Панатинаикосе», пять раз выигрывал с ним Евролигу — два тренера являются не просто коллегами, а давними и добрыми друзьями.

Поэтому и самому греческому специалисту, и его команде очень хотелось, наконец, прервать эту серию. К этому армейцы были близки в прошлом декабре. Но тогда «Фенеру» удалось перевести игру в овертайм, а затем выиграть его с рекордным для турнира счетом 20:4.

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Между прочим, посмотреть на «Фенербахче» в столичный «Мегаспорт» пожаловала рекордная в нынешнем сезоне аудитория — больше 11 тысяч зрителей. Что, несомненно, должно было порадовать игроков и штаб ЦСКА, которые не раз обращали внимание на посещаемость. И армейцы рванули со старта, как спринтер на стометровке — две «трешки» Кори Хиггинса позволили им повести 8:5. Но с этого момента играть стало очень тяжело.

Как и любая «тренерская» команда, «Фенербахче» очень дисциплинирован, и очень четко действовал на обоих концах площадки. К тому же просто неудержим был Веселы, уничтожавший под кольцом всех оппонентов и штамповавший один за другим зрелищные данки. То, как он «поставил» через Отелло Хантера, американцу будет сниться еще долго. К концу первой четверти чешский центровой набрал 13 очков — почти половину всего, что забила команда. А гости повели с перевесом «+11».

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АРМЕЙСКИЙ РЕНЕССАНС

У ЦСКА в эти минуты мало что получалось — команда всего за 10 минут совершила семь потерь, некоторые из которых были совершены в не самых сложных ситуациях. Совсем не шла игра у Нандо Де Коло, который не мог ни забить, ни отдать пас. В начале второй четверти он еще и совершил неспортивный фол после очередной потери мяча, и был усажен на лавку. Особого перелома в игру это не внесло — преимущество гостей продолжало расти и скоро достигло уже 18 очков. Для матча такого калибра это очень много.

Но ЦСКА не был бы суперклубом, если бы не взял себя в руки. Начало возвращению хозяев в игру положил Кайл Хайнс, причем его данк через Веселы казался отчаянной попыткой встряхнуть команду. И меньше чем за минуту красно-синие набрали девять очков подряд — этот полный оборот секундной стрелки вместил в себя и неспортивный фол Веселы, и нереализованный штрафной Уилла Клайберна, забившего с фолом, и «треху» Серхио Родригеса. Совершив рывок 11:0, ЦСКА «проснулся» и к перерыву сделал отставание от соперника вполне комфортным.

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Набрав ход, армейцы продолжали нестись вперед и после перерыва — после перехвата Хайнс убежал один в ноль и еще раз забил сверху, сорвав аплодисменты заполненной арены. Вскоре хозяева впервые за долгое время вышли вперед после дальнего попадания Де Коло, и в целом смотрелись убедительнее «Фенера». Опасения вызывали два момента. Во-первых, Итудис пользовался очень ограниченной ротацией, и ЦСКА проводил вторую половину фактически всемером, а то и вшестером. А во-вторых, красно-синие проигрывали подбор — даже на своем щите. Томпсон и Мелли чувствовали себя там чересчур вольготно.

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ЧУДЕСА НЕ БЕСКОНЕЧНЫ

А еще москвичи даже в те минуты, когда выглядели лучше оппонентов, никак не могли оторваться в счете. В начале четвертой четверти они ввязались в перестрелку «дальнобойщиков» — Родригес и Де Коло противостояли Гудуричу и Мелли. И она не помогла определить явного лидера, что уже открыто говорило о том, что победителем станет тот, у кого будет больше сил и крепче нервы. У армейцев на последних секундах дрогнул Хиггинс — два промаха и потеря привели к тому, что после очередного красивого данка Веселы «Фенер» вел семь очков.

ЦСКА нашел в себе силы на маленькое баскетбольное чудо. Рецептом его стали строгая оборона и Родригес впереди. Испанец сначала забил в проходе, а за 15 секунд до конца забил «треху» с фолом и набрал четыре очка в одной атаке. Последний шанс вырвать победу в основное время был у Уонамейкера, но тот забил лишь один штрафной.

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А в овертайме у подуставших армейцев возникли проблемы в нападении. И почти все пять минут они были вынуждены догонять соперников. За минуту до сирены преимущество «Фенера» составляло «+4». Здесь роль красно-синего Супермена досталась Де Коло. Чтобы избежать второго овертайма, у гостей оставалась одна атака. И после промаха Уонамейкера из-за дуги Мелли за десятую доли секунды до истечения времени сумел добавить мяч в кольцо.

Итак, второй год подряд овертайм сложился не в пользу ЦСКА, и снять «заклятие Обрадовича» команде так и не удалось. Новая попытка — только в следующем сезоне.

ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат.

ЦСКА — ФЕНЕРБАХЧЕ — 93:95 ОТ (16:27, 25:19, 22:15, 20:22, 10:12)

Ф: Веселы (31), Уонамейкер (13 + 9 передач), Мелли (11), Слукас (10 + 9 передач), Датоме (10).
Ц: Родригес (20), Де Коло (18), Хиггинс (17), Хайнс (17), Клайберн (10).

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