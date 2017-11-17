ЦСКА в овертайме проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал чешский форвард «Фенербахче» Ян Веселы, который набрал 31 очко и сделал пять подборов. В составе хозяев лучшим стал испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 20 очков и сделавший четыре результативные передачи.
«Фенербахче» в прошлом сезоне стал победителем Евролиги. Несмотря на поражение, ЦСКА сохранил лидерство в таблице Евролиги в текущем розыгрыше, в активе команды шесть побед в восьми матчах. «Фенербахче» одержал пятую победу и занимает седьмое место.
В следующем матче 24 ноября ЦСКА на выезде сыграет с испанской «Уникахой». «Фенербахче» в тот же день примет российский клуб «Химки».