Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
Определены самые высокооплачиваемые молодые знаменитости
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона0
Реал Сосьедад1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Амьен1
Монако0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Штутгарт1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль3
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д1
Александрия2
Хоккей. НХЛ
18.11
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит2
Сочи3
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА3
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
19:30
ВитязьБ1
Нефтехимик2
Хоккей. НХЛ
18.11
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
19:00
ЛокомотивОТ3
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард1
Сибирь0
Хоккей. КХЛ
18.11
Амур
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
18.11
Адмирал
Динамо Мн
Все события
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек
Из Volkswagen Beetle сделали отель (фото)
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии
Владимир Алекно признан лучшим тренером сезона-2016/17 в Европе
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
17Новые «Лужники», сэйвы Акинфеева и гол Агуэро
30Самые красивые спортсменки зимнего сезона
23:17 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в овертайме проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги

ТАСС, 17 ноября. Московский ЦСКА в овертайме потерпел поражение от стамбульского «Фенербахче» со счетом 93:95 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт».

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал чешский форвард «Фенербахче» Ян Веселы, который набрал 31 очко и сделал пять подборов. В составе хозяев лучшим стал испанский защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 20 очков и сделавший четыре результативные передачи.

«Фенербахче» в прошлом сезоне стал победителем Евролиги. Несмотря на поражение, ЦСКА сохранил лидерство в таблице Евролиги в текущем розыгрыше, в активе команды шесть побед в восьми матчах. «Фенербахче» одержал пятую победу и занимает седьмое место.

В следующем матче 24 ноября ЦСКА на выезде сыграет с испанской «Уникахой». «Фенербахче» в тот же день примет российский клуб «Химки».

 C кем точно не сыграет сборная России в группе на ЧМ-2018
Глушаков рассказал, почему встал в ворота вместо Лунева
МОК до 5 декабря не будет комментировать ситуацию с Россией
Российская фигуристка занимает второе место на Гран-при Франции
Мадридское дерби и чертова дюжина Месси: анонс тура Примеры
Владимир Алекно признан лучшим тренером сезона-2016/17 в Европе
Игроки и персонал «Крыльев» не получали зарплату три месяца
«Локомотив» нанес «Салавату Юлаеву» четвертое поражение подряд
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь