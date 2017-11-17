ЦСКА сыграет с сильнейшим клубом Европы в матче Евролиги

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Одержав шесть побед, ЦСКА единолично возглавляет таблицу регулярного чемпионата Евролиги, тогда как у «Фенербахче» всего четыре победы. Весной турецкий клуб впервые в своей истории победил в Евролиге, в финальном турнире в Стамбуле обыграв сначала испанский «Реал», а в решающем матче — греческий «Олимпиакос».

Титул «Фенербахче» принес сербский специалист Желько Обрадович, который подтвердил статус самого успешного европейского тренера. Ранее Обрадович побеждал в Евролиге восемь раз — во главе сербского «Партизана», испанских «Ховентута» и «Реала», а также греческого «Панатинаикоса», с которым выиграл четыре титула.

В «Панатинаикосе» Обрадович работал 13 лет, а в его тренерский штаб все эти годы входил нынешний наставник ЦСКА Димитрис Итудис. В прошлом сезоне «Фенербахче» Обрадовича стал лишь пятым в регулярном чемпионате, однако дважды сумел обыграть занявших вторую строчку армейцев.

Лучшая оборона против лучшей атаки

Учитывая результаты прошлого сезона, три поражения «Фенербахче» на старте нынешнего турнира настораживать не должны. К тому же летом стамбульская команда потеряла двух лидеров — уехавших в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА) Богдана Богдановича и Экпе Юдо.

В среду «Фенербахче» на своей площадке уступил «Олимпиакосу» лишь в овертайме. Команда Обрадовича по традиции показывает лучшую в лиге игру в обороне — соперники в матчах с «Фенербахче» набирают в среднем по 69 очков.

ЦСКА одержал в Евролиге 14 домашних побед подряд. Последним, кто сумел обыграть армейцев на их площадке в декабре прошлого года стал «Фенербахче». ЦСКА свой матч 7-го тура также провел в среду, разгромив в гостях сербскую «Црвену Звезду» — 85:59. Пока ЦСКА лучше всех в лиге играет в атаке, набирая в среднем 87,7 очка за матч.