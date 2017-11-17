Баскетболисты «Жальгириса» проиграли дома «Басконии» в матче чемпионата Евролиги

Встреча, прошедшая в четверг в Каунасе, завершилась поражением хозяев со счетом 77:97 (15:21, 17:33, 25:16, 20:27). У победителей самыми результативными были Торнике Шенгелия и Родриг Бобуа, набравшие по 19 очков. У «Жальгириса» 20 очков на свой счет записал Паулюс Янкунас.