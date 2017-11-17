А среди тех, кто празднует победу "Коринтианса", есть и Роналдо.
Баскетболисты «Жальгириса» проиграли дома «Басконии» в матче чемпионата Евролиги
МОСКВА, 16 ноя —
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МОСКВА, 16 ноя —
Встреча, прошедшая в четверг в Каунасе, завершилась поражением хозяев со счетом 77:97 (15:21, 17:33, 25:16, 20:27). У победителей самыми результативными были Торнике Шенгелия и Родриг Бобуа, набравшие по 19 очков. У «Жальгириса» 20 очков на свой счет записал Паулюс Янкунас.
В другом матче дня греческий «Панатинаикос» на выезде обыграл турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 82:81 (28:21, 20:23, 14:16, 20:21). У афинской команды лучшим на паркете был Ник Калатес, оформивший