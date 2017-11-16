И даже Моня не спас: «Химки» проиграли «Маккаби»
«Химки», несмотря на отличную игру своего капитана Сергея Мони, уступили на своей площадке «Маккаби».
«Химки», несмотря на отличную игру своего капитана Сергея Мони, уступили на своей площадке «Маккаби».
НАУЧИТЬСЯ ПРИНИМАТЬ ПОРАЖЕНИЯ
Жизнь регулярно напоминает «Химкам», что в Евролиге никогда нельзя расслабляться. Подмосковный клуб начал турнир с трех побед подряд, получил массу хвалебных откликов, но затем был щелчок по носу от «Олимпиакоса». После этого последовали успехи во встречах с испанскими грандами — «Реалом» и «Басконией». И как холодный душ — поражение от «Панатинаикоса» с разницей в 28 очков. Хотя, конечно, матчи в Греции — особая статья, и «Химкам» еще только предстоит выучить этот урок.
«Маккаби», как и мы, проиграл в предыдущем матче, так что будет очень интересно поглядеть, как обе команды отреагируют на такие результаты. Как я уже говорил, нам нужно научиться жить с осознанием того, что поражения — неизбежная часть такого длинного и сложного турнира, — сказал перед игрой с «Маккаби» главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас.
Учиться играть через день после тяжелых поражений, не забивая ими себе голову, подмосковному клубу пришлось без одного из своих лидеров — Энтони Гилла. Американец, ставший одним из главных героев встречи с «Басконией», получил травму и пропустит 3−4 недели.
Поначалу казалось, что все у «Химок» пойдет, как по маслу. Начали хозяева матч с двух трехочковых от Джеймса Андерсона и Чарльза Дженкинса. Быстро выяснилась, что это была лишь видимость. Без Гилла игра в атаке у подмосковной команды не ладилась. Практически не получалось проникать в «краску» и совершать броски с удобной позиции и близкого расстояния. Ничего не получалось и в защите — за первую четверть «Маккаби» набрал 28 очков. Это много. Забрасывали гости на любой вкус — и издали, и после проходов, и после отточенных комбинаций.
ПОДВИГИ КАПИТАНА РОССИИ
В результате Барцокас был вынужден отправить на площадку Сергея Моню. Ветеран мало играет в Евролиге в этом сезоне, но добавить порядка в защите все еще может. Пользу Моня действительно принес — забросил «треху», выдал пару классных передач на Алексея Шведа, несколько раз здорово отработал в обороне.
Но, тем не менее, разница в 8−10 очков в пользу «Маккаби» держалась практически до самого конца первой половины матча. Хотя приятные моменты в виде, например, дальних попаданий Егора Вяльцева и были, но организовать погоню «Химкам» долгое время не удавалось. Лишь в самой конце второй четверти блеснул Томас Робинсон — сначала сделал подбор на чужом щите и забросил два очка, тут же отработал в защите и организовал прорыв Дженкинса, забившего с фолом. И вот от преимущества «Маккаби» осталось всего три очка.
Вскоре после начала второй половины «Химки» были уже впереди — 43:42 (впервые после счета 6:5 в самом начале), чем вызвали восторг снова заполненного практически до конца зала. Включился Швед — бросать издали гости ему почти не давали (всего три попытки за три четверти, одна точная), но
Но главным героем в составе хозяев был все же Моня. То, как он бился в защите, достойно всяческого восхищения. Да, такие моменты не отображаются в протоколе (взглянешь — и вроде бы ничего особенного), но его влияние на ход игры было огромным. Если бы не Моня, все могло бы пойти по печальному афинскому сценарию двухдневной давности.
А так, пусть и с небольшим преимуществом «Маккаби», дело все же дошло до концовки. В которой «Химки», несмотря на все старания Мони и того же Робинсона, который так же провел отличный матч, причем на обеих сторонах площадки, все же уступили, потерпев первое домашнее поражение в нынешнем розыгрыше Евролиги.
ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат.
ХИМКИ — МАККАБИ
Судьи: Роша (Португалия), Могулкоч (Турция), Травицки (Польша).
Мытищи. «Арена Мытищи». 5488 зрителей.