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23:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

И даже Моня не спас: «Химки» проиграли «Маккаби»

«Химки», несмотря на отличную игру своего капитана Сергея Мони, уступили на своей площадке «Маккаби».

Источник: Спорт-Экспресс

НАУЧИТЬСЯ ПРИНИМАТЬ ПОРАЖЕНИЯ

Жизнь регулярно напоминает «Химкам», что в Евролиге никогда нельзя расслабляться. Подмосковный клуб начал турнир с трех побед подряд, получил массу хвалебных откликов, но затем был щелчок по носу от «Олимпиакоса». После этого последовали успехи во встречах с испанскими грандами — «Реалом» и «Басконией». И как холодный душ — поражение от «Панатинаикоса» с разницей в 28 очков. Хотя, конечно, матчи в Греции — особая статья, и «Химкам» еще только предстоит выучить этот урок.

«Маккаби», как и мы, проиграл в предыдущем матче, так что будет очень интересно поглядеть, как обе команды отреагируют на такие результаты. Как я уже говорил, нам нужно научиться жить с осознанием того, что поражения — неизбежная часть такого длинного и сложного турнира, — сказал перед игрой с «Маккаби» главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас.

Учиться играть через день после тяжелых поражений, не забивая ими себе голову, подмосковному клубу пришлось без одного из своих лидеров — Энтони Гилла. Американец, ставший одним из главных героев встречи с «Басконией», получил травму и пропустит 3−4 недели.

Поначалу казалось, что все у «Химок» пойдет, как по маслу. Начали хозяева матч с двух трехочковых от Джеймса Андерсона и Чарльза Дженкинса. Быстро выяснилась, что это была лишь видимость. Без Гилла игра в атаке у подмосковной команды не ладилась. Практически не получалось проникать в «краску» и совершать броски с удобной позиции и близкого расстояния. Ничего не получалось и в защите — за первую четверть «Маккаби» набрал 28 очков. Это много. Забрасывали гости на любой вкус — и издали, и после проходов, и после отточенных комбинаций.

ПОДВИГИ КАПИТАНА РОССИИ

В результате Барцокас был вынужден отправить на площадку Сергея Моню. Ветеран мало играет в Евролиге в этом сезоне, но добавить порядка в защите все еще может. Пользу Моня действительно принес — забросил «треху», выдал пару классных передач на Алексея Шведа, несколько раз здорово отработал в обороне.

Но, тем не менее, разница в 8−10 очков в пользу «Маккаби» держалась практически до самого конца первой половины матча. Хотя приятные моменты в виде, например, дальних попаданий Егора Вяльцева и были, но организовать погоню «Химкам» долгое время не удавалось. Лишь в самой конце второй четверти блеснул Томас Робинсон — сначала сделал подбор на чужом щите и забросил два очка, тут же отработал в защите и организовал прорыв Дженкинса, забившего с фолом. И вот от преимущества «Маккаби» осталось всего три очка.

Вскоре после начала второй половины «Химки» были уже впереди — 43:42 (впервые после счета 6:5 в самом начале), чем вызвали восторг снова заполненного практически до конца зала. Включился Швед — бросать издали гости ему почти не давали (всего три попытки за три четверти, одна точная), но из-под кольца лидер «Химок» забивал регулярно.

Но главным героем в составе хозяев был все же Моня. То, как он бился в защите, достойно всяческого восхищения. Да, такие моменты не отображаются в протоколе (взглянешь — и вроде бы ничего особенного), но его влияние на ход игры было огромным. Если бы не Моня, все могло бы пойти по печальному афинскому сценарию двухдневной давности.

А так, пусть и с небольшим преимуществом «Маккаби», дело все же дошло до концовки. В которой «Химки», несмотря на все старания Мони и того же Робинсона, который так же провел отличный матч, причем на обеих сторонах площадки, все же уступили, потерпев первое домашнее поражение в нынешнем розыгрыше Евролиги.

ЕВРОЛИГА. Регулярный чемпионат.

ХИМКИ — МАККАБИ Т-А — 69:77 (19:28, 20:14, 16:20, 14:15).

Судьи: Роша (Португалия), Могулкоч (Турция), Травицки (Польша).
Мытищи. «Арена Мытищи». 5488 зрителей.

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